Brooklyn Nine-Nine: il teaser svela la data di uscita dell'ottava e ultima stagione

Il teaser di Brooklyn Nine-Nine 8 svela la data di uscita dell'ultima stagione della serie NBC che tornerà il 12 agosto. Nel promo possiamo dare un primo sguardo ai neogenitori Jake ed Amy. Jake tiene in braccio il piccolo Mac mentre i coniugi fanno il loro ingresso nel distretto. Il teaser è accompagnato dalla seguente logline, che allude a potenziali cambiamenti nell'ultima stagione della commedia poliziesca:

"Jake e la squadra devono trovare un equilibrio tra il privato e le loro vite professionali nel corso di un anno molto difficile."

Come riportato in precedenza da Comingsoon.net, in risposta all'omicidio di George Floyd, la trama dell'ultima stagione è stata rielaborata e modificata in modo da affrontare il tema della brutalità della polizia. Inoltre, lo showrunner Dan Goor ha confermato che l'ultima stagione toccherà il tema dell'emergenza sanitaria in corso.

La stagione 8 di Brooklyn Nine-Nine segue il Detective Jake Peralta (Andy Samberg), e il capitano Raymond Holt (Andre Braugher) e i loro colleghi alle prese con lavoro e famiglia. Ecco la dichiarazione di Dan Goor riguardo alla scelta di concludere la serie dopo otto stagioni:

"Sono grato a NBC e Universal Television per permetterci di dare ai nostri personaggi e ai fan il finale che meritano. Concludere la serie è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo capito che pera il modo migliore per dare giustizia ai personaggi, alla storia e al pubblico. So che alcuni saranno delusi dalla scelta di finire qui, ma onestamente sono grato che sia durata così tanto. Questo sarà il titolo del mio sex tape."