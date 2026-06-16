Can Yaman ha un grande complesso fisico perché neanche lui è perfetto

Ospite della versione spagnola di C'è Posta per Te, Can Yaman racconta il suo rapporto con il corpo e rivela di avere un complesso fisico che non ha mai nascosto del tutto.

Considerato da molti uno degli attori più affascinanti del panorama internazionale, Can Yaman ha confessato di avere un'insicurezza che pochi avrebbero immaginato. Ospite della versione spagnola di C'è Posta per Te, la star turca ha raccontato quale parte del suo corpo vorrebbe cambiare, spiegando anche il motivo di questo complesso. Nel corso dell'intervista, l'attore ha parlato inoltre del suo nuovo progetto televisivo e del suo particolare modo di vivere i rifiuti in amore.

Can Yaman sorprende in tv: "La cosa che cambierei del mio corpo? I miei piedi"

Ospite di Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir, la versione spagnola di C'è Posta Per Te, Can Yaman si è raccontato senza filtri, parlando di un aspetto del suo fisico che non ha mai apprezzato. L'attore, diventato una star internazionale grazie alle dizi DayDreamer - Le ali del sogno e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, ha confessato che, nonostante il pubblico lo consideri uno degli uomini più affascinanti del piccolo schermo, c'è un dettaglio che vorrebbe cambiare.

"Se c'è una cosa che vorrei cambiare del mio fisico, direi i piedi. Magari non è il primo dettaglio che noto quando mi guardo allo specchio, ma porto il 46 e sono davvero molto grandi. Non lo dico per vantarmi, anzi. Spesso diventano un problema, perché faccio fatica a trovare il numero delle scarpe che mi piacciono davvero. Alla fine mi ritrovo spesso a scegliere modelli che non rispecchiano i miei gusti, semplicemente perché sono gli unici disponibili nella mia misura.

Sandokan: Can Yaman in un primo piano

L'attore ha poi spiegato che il vero motivo del suo disagio riguarda le dita dei piedi: "Ho tutte le dita storte. Ho giocato molto a basket e anche per quello le dita adesso sono storte, un po' sovrapposte.

Can Yaman tra il nuovo film e il rapporto con i rifiuti in amore

L'attore turco, che in Spagna ha girato la serie Il labirinto delle farfalle, un thriller romantico di prossima uscita, in Italia sarà invece protagonista di una nuova commedia romantica dal titolo provvisorio BRO. Nella serie interpreterà un brillante avvocato, poco incline ai rapporti sociali.

A Taormina, Can Yaman aveva raccontato di aver scelto questo progetto proprio per sorprendere il pubblico. "Volevo provare anche una cosa che non avevo mai fatto, una commedia, aveva spiegato, sottolineando il desiderio di uscire dalla sua zona di comfort.

Nel corso dell'intervista televisiva in Spagna, l'attore ha inoltre anticipato un dettaglio della trama, rivelando che il suo personaggio verrà tradito dalla fidanzata. Un tema che gli ha dato l'occasione per parlare anche della sua vita privata e del modo in cui affronta i rifiuti in amore. "Amo i no. Perché sono divertenti, mi mettono alla prova, sono bellissimi. Rendono tutto meno facile e, in qualche modo, è bene farne tesoro, ha dichiarato, spiegando di vivere un rifiuto come uno stimolo piuttosto che come una sconfitta.