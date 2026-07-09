Prime Video Italia: da Can Yaman a Sabrina Impacciatore, tutto quello che vedremo in streaming

Annunciate nuove produzioni italiane, tra cui i film Come distruggere l'ex e Un'altra madre, le serie Bro, Due cuori in affitto, Il giorno perfetto e Ingorgo. Conferme per lo sport e per gli show d'intrattenimento.

Luci soffuse, una sala gremita e i dieci anni di Prime Video, ricordati e anzi celebrati con una line-up che anticipa e illustra tutto quello che vedremo nei prossimi mesi. Ad aprire la presentazione un lungo - ed emozionante - trailer che, sulle note di Without You di Avicii, ha mixato i più grandi successi della piattaforma, da Off Campus a Fallout.

"Abbiamo ampliato i target, ci piacciono i nuovi generi, ci piace sperimentare, ci piacciono le produzioni italiane aperte all'internazionalità", spiega Nicole Morganti, responsabile produzioni Prime Video per il Sud Europa. "L'obiettivo? Creare storie capaci di connettersi con il pubblico. Dobbiamo capire cosa gli spettatori vogliono, cosa può essere utile per loro". Poi, il primo annuncio: la produzione di Love Me Love Me 2 che, in piattaforma, ha registrato numeri astronomici.

Prime Video Presents 2026: i film che vedremo in piattaforma

Tra i titoli annunciati durante Prime Video Presents Italia 2026 anche il film Masterplan con Stanley Tucci, con lui Simona Tabasco e Victor Belmondo, che racconta un ambizioso furto al Louvre. Commedia romantica invece per Michele Morrone e Gabrielle Union, insieme per Blame it on Rome che, secondo Morganti è "una produzione italiana pensata per andare oltre i nostri confini".

Blame it on Rome

Restando in Italia in listino troviamo un altro Prime Original Come distruggere l'Ex con Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini diretti da Alessio Maria Federici, e poi il thriller Un'altra madre di Francesco Carrozzini con un cast di assoluto rilievo: Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi, Francesco Gheghi, Carlotta Gamba e Pierluigi Gigante. "Abbiamo pensato a questo film tanti anni fa", spiega Borghi, sul palco, "mi diverto ancora tanto a fare questo lavoro, e il film ha le caratteristiche per far divertire lo spettatore".

Il ministro dell'amore

Entro fine anno in streaming arriva poi Il ministero dell'amore, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, autori di Boris. Cast interessante: Da Corrado Guzzanti a Dharma Mangia Woods fino a Pietro Sermonti, Alessandra Mastronardi, Federico Cesari, Pif.

Le serie tv: novità e rinnovi

Su Prime Video sbarca pure Can Yaman negli otto episodi della comedy Bro. A duettare con l'attore turco c'è Giovanni Nasta. Dopo il successo di Non è un paese per single, vedremo in piattaforma un altro romanzo di Felicia Kingsley, 'sta volta versione serie: Due cuori in affitto diretto da Laura Chiossone. Protagonista Giacomo Gianniotti. Coppia inedita quella di Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon che, diretti da Michela Andreozzi, sarà protagonista di Il giorno perfetto.

Annunciata Ingorgo, basata sul format della serie originale spagnola Atasco e diretta dagli YouNuts!, e Postcards From Italy, una Prime Originali italiana giratà in inglese. La protagonista è Nicole Wallace. Il Terzo Segreto di Satira, invece, ha scritto e diretto Super Market, con un gruppo di eccentrici personaggi. Confermata - e meno male - Pesci Piccoli dei The Jackal, arrivata alla terza stagione. La vedremo nel 2027.

Gli show d'intrattenimento e lo sport

Nel catalogo Prime Video non mancano gli show e, naturalmente, lo sport. È stata annunciata la seconda stagione di The Traitors Italia, la seconda di The 50 e di Roast in Peace. Immancabile LOL, con la versione "horror" ovvero LOL Halloween Special. I concorrenti? Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. In chiusura, scendiamo in campo: gli utenti potranno continuare a seguire la UEFA Champions League e il grande basket dell'NBA, al secondo anno su Prime Video.