Britney Spears: "I documentari su di me? Sono lusingata, ma sono tutti ipocriti"

Il curioso caso di Britney Spears continua a evolversi in modo sempre più strano. Lo scorso pomeriggio, infatti, la pop star ha postato un video attraverso il suo profilo Instagram in cui critica aspramente i documentari che hanno narrato la sua vita nel corso degli ultimi mesi.

Britney Spears ha dichiarato: "Il 2021 è senza dubbio migliore del 2020 ma non pensavo potesse essere così strano! Così tanti documentari e punti di vista su di me... cosa dire?! Sono onorata! Però ho un dubbio... Questi documentari criticano i media e poi si comportano allo stesso modo!".

Nella sua filippica accompagnata da un video in cui la pop star danza a ritmo di musica, Britney Spears ha continuato a dire: "Dannazione, non so cosa pensiate ma vi vorrei ricordare che ho vissuto trascorso momenti davvero duri nel corso della mia vita, ma i momenti entusiasmanti sono stati molti di più! Il mondo però è più interessato agli aspetti negativi! Perché sottolineare così spesso tutte le mie debolezze e ciò che mi è andato storto? Dannazione, la nostra società non dovrebbe essere orientata al futuro e al progresso? Perché evidenziare tutti i momenti più traumatici della mia vita?!".

Come riportato da Yahoo! Entertainment, Framing Britney Spears è un documentario presentato da The New York Times Presents su FX e Hulu e disponibile in Italia grazie a Discovery+ dall'1 marzo. Il documentario, di cui abbiamo parlato nella recensione di Framing Britney Spears ha suscitato reazioni molto forti, anche da parte di altri personaggi dello spettacolo. Nel corso del week-end, nel Regno Unito è stato distribuito anche The Battle for Britney: Fans, Cash, and a Conservatorship. Infine, Netflix sta lavorando sul racconto della vita di Britney Spears in un documentario affidato ad Erin Lee Carr.

In occasione della distribuzione di Framing Britney Spears, la pop star ha postato su Instagram due video.

In occasione del primo, ha dichiarato: "Ogni persona ha la sua storia e il suo punto di vista sulle cose. Ricordate, non importa ciò che crediamo di sapere sulla vita di una persona. La realtà sarà sempre ben diversa".

Il secondo post è ben più diretto perché Britney Spears ha dichiarato: "Tutti hanno sempre speculato sulla mia vita. Non ho ancora guardato il documentario ma, da quel poco che ho visto e letto, provo reale imbarazzo e continuo a piangere da giorni". Recentemente, Britney Spears ha postato su Instagram una fotografia insieme ai suoi due figli e ha sottolineato quanto il tempo trascorra velocemente.