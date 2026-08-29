Temptation Island e poi… e poi…, prima puntata: data e anticipazioni

La prima puntata di Temptation Island e poi... e poi... è prevista il 7 settembre su Canale 5: le anticipazioni sulla registrazione svelano il destino delle quattro coppie protagoniste.

Temptation Island e poi... e poi... si prepara a tornare su Canale 5 con la prima puntata dello speciale dedicato alle coppie dell'ultima edizione. L'appuntamento è per lunedì 7 settembre e le prime anticipazioni sulla registrazione hanno già svelato alcuni dettagli sul destino dei protagonisti. La prima puntata sarebbe stata registrata nei giorni scorsi a Roma e dovrebbe riportare al centro del racconto quattro coppie delle sei conosciute durante il docu-reality.

Temptation Island e poi... e poi..., cosa è emerso dalla prima registrazione

Le anticipazioni sulla registrazione diffuse da Lorenzo Pugnaloni fanno il nome di quattro coppie: Giovanni e Sabrina, Bernadette e Diamante, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo. Tra queste, Bernadette e Diamante sarebbero gli unici ad aver proseguito la loro relazione. I due erano arrivati a Temptation Island dopo 16 anni insieme e avevano deciso di lasciare il programma ancora come coppia, dopo che Diamante aveva chiesto a Bernadette di sposarlo.

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

Per le altre tre coppie, invece, il finale sarebbe lo stesso dei rispettivi falò di confronto. Secondo quanto emerso dalla registrazione, Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara e Francesca e Danilo avrebbero confermato la scelta di continuare le proprie vite separatamente.

Ma è proprio qui che potrebbe arrivare la sorpresa. Le anticipazioni lasciano infatti intendere che lo speciale potrebbe regalare confronti, dichiarazioni e possibili colpi di scena non ancora completamente svelati.

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La registrazione, dunque, avrebbe già fornito alcune risposte, ma non tutto sarebbe stato raccontato. Per capire se le coppie avranno davvero confermato le decisioni prese dopo Temptation Island e se ci sono stati eventuali incroci tra i protagonisti del programma e i tentatori e le tentatrici nel corso di questo mese, bisognerà aspettare la messa in onda di E poi... e poi.... L'appuntamento è fissato su Canale 5 per lunedì 7 settembre.