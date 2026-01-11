Britney Spears rivela: "Tornerò a esibirmi, ma mai negli Stati Uniti"

Britney Spears ha rivelato che potrebbe tornare a esibirsi dal vivo, condividendo la sua speranza di realizzare una performance con il figlio.

La star della musica ha tuttavia ribadito che l'evento, che renderebbe felici sicuramente molti fan, non si svolgerebbe negli Stati Uniti.

L'annuncio che ha entusiasmato i fan di Britney

Dopo aver condiviso una foto che la ritrae al pianoforte e aver svelato che invierà lo strumento al figlio, Britney Spears ha aggiunto: "Ballo su IG per guarire delle cose nel mio corpo di cui le persone non hanno alcuna idea. Sì, e alle volte è imbarazzante... Ma ho attraversato il fuoco per salvare la mia vita...".

La cantante ha aggiunto: "Non mi esibirò mai più negli Stati Uniti a causa di motivi estremamente sensibili, ma spero di poter stare seduta su uno sgabello, con una rosa rossa tra i capelli raccolti, mentre mi esibisco con mio figlio... Nel Regno Unito e in Australia molto presto".

Britney ha dichiarato che il figlio è un grande talento e gli augura il meglio. In precedenza Spears aveva condiviso con i suoi follower un video in cui suo figlio Jayden, che ha avuto con l'ex marito Kevin Federline, stava suonando proprio il pianoforte.

Il futuro della star della musica

Da tempo i fan si chiedono se Britney Spears tornerà a esibirsi, tuttavia il loro desiderio sembrava destinato a non realizzarsi. Il nuovo post alimenta invece la loro speranza, considerando che la reginetta del pop ha sempre parlato dell'importanza dei suoi figli nella propria vita, nonostante il rapporto con loro, soprattutto recentemente, fosse molto complicato.

Chi spera di sentire cantare Britney dovrà comunque aspettare una possibile conferma ufficiale o l'apparizione online di nuovi video e contenuti.

A novembre i fan si erano preoccupati a causa di alcuni post e della temporanea scomparsa del suo profilo Instagram durante i giorni successivi alla pubblicazione del libro You Thought You Knew, che racconta gli alti e i bassi della turbolenta relazione tra Kevin Federline e Spears, durata dal loro incontro e matrimonio nel 2004 fino al divorzio nel 2007. Il libro di memorie includeva una serie di accuse, tra cui l'affermazione di Federline secondo cui Spears avrebbe fatto uso di cocaina mentre allattava il figlio Jayden, che lo avrebbe tradito con una ballerina e che avrebbe minacciato i loro figli in modo intimidatorio.