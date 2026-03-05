Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza

Britney Spears è stata arrestata in California nella sera di mercoledì con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.

La cantante è stata fermata intorno alle 21.30 e gli agenti della California Highway Patrol l'hanno poi ammanettata e portata in centrale.

L'arresto di Britney avvenuto in California

Secondo le fonti di TMZ, Britney Spears è stata rilasciata intorno alle 6 di mattina, mentre il veicolo che stava guidando è ancora nel deposito veicoli rimossi.

La star della musica dovrà apparire in tribunale, nella contea di Ventura, nella giornata del 4 maggio.

Nelle ultime settimane il suo comportamento aveva destato qualche preoccupazione. Spears era stata immortalata mentre guidava in modo pericoloso e, recentemente, aveva anche disattivato la sua pagina Instagram.

Nella serata di ieri è stata quindi fermata nell'area di Westlake Village, poco distante dalla sua abitazione.

Nelle prime ore della mattina di giovedì Britney ha inoltre trascorso del tempo in ospedale, dove le sono state fatte le analisi del sangue per verificare il tasso alcolemico.

Le fonti di TMZ sostengono che la star abbia rivelato che i risultati erano pari a .06, al di sotto del limite previsto dalle leggi della California fissato a .08. I guidatori, tuttavia, possono comunque essere accusati nel caso in cui stiano guidando in modo considerato irregolare.

La dichiarazione del manager della star

Cade Hudson, manager di Spears, ha dichiarato al sito americano: "Si è trattato di un incidente spiacevole e del tutto ingiustificabile. Britney prenderà le misure appropriate e rispetterà la legge, e si spera che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento da tempo atteso nella sua vita. Speriamo possa ricevere l'aiuto e il sostegno di cui ha bisogno in questo momento difficile".

Le sue parole sono poi proseguite sottolineando: "I suoi figli trascorreranno del tempo con lei. I suoi cari elaboreranno un piano necessario per prepararla al successo e al benessere".