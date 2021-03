Britney Spears e la foto con i suoi figli: "Il tempo passa troppo veloce"

Britney Spears ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in compagnia dei suoi due figli. Nel corso degli anni, la pop star ha dimostrato di tenere tantissimo al suo ruolo di madre e di amare i suoi figli al di là di ogni limite.

Come riportato da BuzzFeed, Britney Spears ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con i suoi figli e ha scritto: "Il tempo passa troppo velocemente. I miei due ragazzi adesso sono grandi, wow! Una cosa del genere è molto difficile per qualsiasi mamma, specialmente per una mamma con figli che crescono così velocemente. Sono felicissima perché i miei due bimbi sono diventati due gentiluomini e questo vuol dire che ho fatto un buon lavoro. Non pubblico foto con loro da molto tempo perché si trovano in quell'età tipica in cui un ragazzo vuole dimostrare la sua identità e nient'altro. Però questo scatto è straordinario e loro sono d'accordo con me. L'ho pubblicato per questo motivo! Cavolo, le madri fighe non dovrebbero fare una cosa del genere! Bene, me ne torno a leggere!".

In passato, Britney Spears ha postato un notevole numero di foto insieme ai figli, segno dell'amore e dell'affetto straordinario con cui ha sempre guardato nei loro confronti.

Recentemente, Britney Spears è tornata al centro dell'interesse collettivo grazie a Framing Britney Spears, documentario distribuito su Hulu e incentrato sul rapporto tra la pop star e i media. A occuparsi di un ulteriore documentario sulla sua carriera sarà pure Netflix che, in risposta a Hulu, ha affidato la realizzazione di un film sulla pop star a Erin Lee Carr.