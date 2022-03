Britney Spears accusa Justin Timberlake: "Mi usava per ottenere fama e attenzione"

In un nuovo post su Instagram, Britney Spears accusa ancora una volta Justin TImberlake di averla usata solo per la fama e il successo.

Ormai lo sappiamo, Britney Spears quando riappare su Instagram non ha peli sulla lingua: stavolta ha pubblicato un post, poi cancellato, in cui accusava sia sua madre che Justin Timberlake di averla usata solo per raggiungere il successo e i soldi.

Il post di Britney Spears contro l'ex Justin Timberlake

Nella caption di questo post, Britney Spears ha scritto come è solita fare un lungo flusso di coscienza, nominando il suo ex e accusandolo ancora una volta, come già aveva fatto in passato. La cantante ha scritto:

"L'altra notte mi ha parlato Gesù e mi ha detto 'Cara bambina, tua madre era impegnata con il suo libro proprio quando tu avevi bisogno di lei. Tutto per cosa? Fama e attenzione! Il tuo ex ha fatto la stessa cosa...Ha pubblicato il suo primo album usando il tuo nome e poi dicendo che tu lo hai infangato."

La star di Toxic si riferiva al libro di memorie di sua madre del 2008, intitolato "Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World", pubblicato un anno dopo il crollo pubblico di Britney, in seguito alla sua separazione dall'ex Kevin Federline. Poi ha scatenato la sua furia su Justin Timberlake, che nel 2002 ha pubblicato il suo primo album Justified, inserendo la hit Cry Me A River, che chiaramente parla della sofferenza provata con lei. Dopo 20 minuti dalla pubblicazione, però, la star ha cambiato la didascalia con solo tre emoji di rose rosse.

Justin Timberlake e Britney Spears si sono frequentati dal 1999 al 2002, dopo essersi incontrati al The Mickey Mouse Club. In seguito si sono separati in modo brusco quando sono cominciate a girare voci di un ipotetico tradimento della cantante.