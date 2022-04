Bright 2: Netflix cancella il film dopo lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022

Netflix non porterà avanti lo sviluppo del sequel di Bright, il progetto che vedeva protagonista Will Smith è stato cancellato dopo l'incidente agli Oscar 2022.

Le conseguenze dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022 continuano a farsi sentire: Netflix avrebbe optato per la cancellazione di Bright 2, sequel del fantasy poliziesco rivelatosi una hit di pubblico per lo streamer.

Secondo Bloomberg non solo la serie naturalistica del National Geographic interpretata da Will Smith è stata posticipata alla fine dell'anno, ma l'autore dell'articolo Lucas Shaw ha aggiunto che anche "Netflix ha anche abbandonato i piani per realizzare un sequel di Bright". Nel suo tweet, il giornalista ha chiarito che la cancellazione di Bright 2 sarebbe "estranea all'incidente", cosa che è stata detta anche su altri progetti della Smith nei giorni scorsi.

L'ultimo aggiornamento sul sequel di Bright, che risale alla scorsa estate, riferiva che la sceneggiatura era in fase di messa a punto e che Netflix si aspettava il ritorno degli interpreti Will Smith e Joel Edgerton. Anche il regista David Ayer in un primo tempo sarebbe dovuto tornare alla guida del sequel, ma aveva poi abbandonato il film perché lo sviluppo continuava a bloccarsi.

Bright 2 è solo l'ultimo di una serie di progetti con protagonista Will Smith bocciati da Netflix dopo l'incidente agli Oscar. Lo streamer avrebbe anche cancellato il film Fast and Loose, ma la motivazione ufficiale sarebbe legata a un impegno concomitante del regista David Leitch.

Will Smith, Michael Bay tornerebbe a lavorare con lui: "Lo farei al 100%!"

"Le mie azioni alla cerimonia degli Academy Awards sono state scioccanti, dolorose e imperdonabili. L'elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico a casa", ha scritto Will Smith scusandosi dopo l'incidente, che gli è valso un divieto di 10 anni a partecipare agli Oscar. "Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Ho il cuore spezzato. Voglio riportare l'attenzione su coloro che meritano attenzione per i loro risultati e consentire all'Academy di tornare all'incredibile lavoro che svolge per supportare la creatività e l'abilità artistica nei film".