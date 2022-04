Will Smith, Michael Bay tornerebbe a lavorare con lui: "Lo farei al 100%!"

Michael Bay ha ammesso di essere totalmente disposto a collaborare nuovamente con Will Smith. Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, il celebre regista è tornato a parlare del personaggio protagonista delle ultime settimane di gossip hollywoodiano.

Michael Bay ha lanciato la carriera di Will Smith grazie a Bad Boys. Da quel momento, però, i due non hanno più collaborato. Durante il tour promozionale di Ambulance, il regista ha parlato del fresco vincitore del Premio Oscar per il Miglior attore protagonista e ha dichiarato: "All'inizio, mi sono detto: 'Cosa è appena successo?' Poi ho sentito l'urlo di Will. Era un vero e proprio urlo. Will è un combattente incredibile. Ha studiato boxe. Prima di tutto, è sbagliato farlo. Mettiamolo in chiaro. Ma quando la gente dice: 'Oh, avrebbe potuto ucciderlo'. No, uno schiaffo è diverso. Un pugno? Si', puoi uccidere qualcuno. Will gli ha dato uno schiaffo. Tutti parlano di questo evento, ma sai una cosa? Cominci a pensare a quello che accade nel mondo e ti ritrovi a dire: 'Oh, mio Dio'".

Michael Bay ha proseguito: "Sono stato molto colpito da questa guerra ucraina. Sono amico dei fratelli Klitschko. Sono stato a Kiev, ho incontrato il sindaco. E mi sono detto: 'Sapete una cosa? Ci sono bambini che vengono fatti saltare in aria a centinaia in questo momento e la gente è così preoccupata per questo. Non lo so. Io direi di finirla qua. Va bene, è successa una cosa drammatica, ma penso solo che dobbiamo mettere a posto le nostre priorità. Tornerei a lavorare con Will. Assolutamente, al 100%. È un ragazzo molto equilibrato. Molto equilibrato".

Da Bad Boys in poi, Michael Bay e Will Smith non hanno più collaborato. Che le parole del regista possano contribuire a risollevare la carriera dell'attore?