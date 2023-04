Brie Larson è un'aspirante scienziata incinta nel teaser della serie Apple Tv+ Lessons in Chemistry

Dagli alambicchi ai pannolini e ai grembiuli da cucina, per la scienziata di Brie Larson la vita non è facile nel teaser della serie Apple TV+ Lessons in Chemistry.

Brie Larson nel primissimo teaser trailer di Lessons in Chemistry, serie Apple TV+ che adatta l'omonimo romanzo di Bonnie Garmus. Il video presenta la vincitrice dell'Oscar Brie Larson nei panni della scienziata Elizabeth Zott, che diventa una conduttrice di programmi di cucina dopo essere stata licenziata dal suo laboratorio. Il debutto è previsto per il prossimo autunno.

La trama di Lessons in Chemistry

Ambientato nei primi anni '50, Lessons in Chemistry segue Elizabeth Zott, il cui sogno di diventare una scienziata subisce una battuta d'arresto una società convinta che le donne appartengano alla sfera domestica, non a quella professionale. Quando Elizabeth si ritrova incinta, sola e licenziata dal suo laboratorio, fa appello all'ingegnosità che solo una madre single possiede. Accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate molto più delle ricette, mentre desidera ardentemente un ritorno al suo vero amore: la scienza.

Lessons in Chemistry è prodotto dallo showrunner Lee Eisenberg. La serie è interpretata da Brie Larson nei panni di Elizabeth Zott, Lewis Pullman nei panni di Calvin, Aja Naomi King nei panni di Harriet Stone, Stephanie Koenig nei panni di Fran Frask, Patrick Walker nei panni di Wakely, Thomas Mann nei panni di Boryweitz, Kevin Sussman nei panni di Walter e Beau Bridges nei panni di Wilson.

I progetti futuri di Brie Larson

Brie Larson è anche produttrice esecutiva dello show che segna il suo primo progetto televisivo in quasi un decennio dopo la fugace apparizione nella serie Community. Nel frattempo cresce l'attesa per il suo ritorno nell'MCU nei panni di Carol Danvers in The Marvels, in uscita nei cinema italiani l'8 novembre. L'attrice riprenderà anche il ruolo di Envy Adams nell'imminente serie anime su Scott Pilgrim prodotta da Netflix.