Lezioni di chimica: ecco dove hai già visto gli attori del cast della nuova serie con Brie Larson

Lezioni di chimica di Apple TV+ è stata una delle più attese tra le serie tv tratte da un libro arrivate sulla piattaforma: a partire dal 13 ottobre, chiunque abbia un abbonamento al servizio streaming del gigante dell'intrattenimento, può vedere i primi episodi dello show. Proprio come il bestseller del New York Times, la serie è ambientata negli anni '60 e segue Elizabeth Zott (Brie Larson) mentre si trasforma in una celebre conduttrice di programmi di cucina dopo essere stata licenziata dal suo impiego come chimica, professione che era sempre stata il suo sogno.

Lezioni di chimica: una scena con Brie Larson

Brie ha prodotto la serie (qui la nostra recensione) e ha interpretato il personaggio principale, ma è anche affiancata da un cast incredibile, i cui membri, molto probabilmente, risulteranno familiari alla maggioranza degli spettatori. Quindi, se non volete passare l'intero primo episodio a chiedervi dove avete già visto gli attori, continuate a leggere perché abbiamo stilato una lista con i principali titoli di tutti gli interpreti dello show.

Brie Larson

Cannes 2023: Brie Larson e il presidente Ruben Ostlund durante la conferenza stampa

Brie Larson ha fatto il suo debutto su Apple TV+ il 13 ottobre nel ruolo di Elizabeth Zott, una chimica che viene licenziata dal suo capo poco dopo essere rimasta incinta. Per sostenere se stessa e il suo bambino, la donna accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e finisce per cambiare per sempre le regole del gioco grazie alla sua conoscenza scientifica e alla sua impareggiabile determinazione.

La Larson, inserita nel 2019 nella lista delle 100 persone più influenti al mondo dal Times, è principalmente nota per la sua performance nei panni di Joy "Ma" Newsom in Room, per il quale, nel 2016, ha vinto l'Oscar per la miglior attrice, un Golden Globe, un BAFTA, un Critics' Choice Awards e uno Screen Actors Guild Award. L'attrice tuttavia è anche conosciuta per i ruoli di Molly Tracey in 21 Jump Street, Grace in Short Term 12, Mason Weaver in Kong: Skull Island e, ovviamente, come Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe.

Lewis Pullman

Un momento della serie Lezioni di chimica

In Lezioni di chimica, Lewis Pullman interpreta il ruolo di Calvin Evans, un chimico collega della protagonista che si innamora profondamente di Elizabeth. Lewis, figlio dell'attore Bill Pullman e della ballerina Tamara Hurwitz, è principalmente noto per aver recitato in The Strangers: Prey at Night e 7 sconosciuti a El Royale, dove ha interpretato il ruolo di protagonista. L'attore ha anche ottenuto delle parti in show televisivi come The Caine Mutiny Court-Martial, Catch-22, e Outer Range.

Aja Naomi King

Aja Naomi King ha debuttato su Apple TV+ grazie a Lezioni di Chimica, show in cui interpreta il ruolo di Harriet Sloane, una delle vicine di Elizabeth che diventa la sua migliore amica e la aiuta a conciliare la maternità con la sua nuova carriera.

How To Get Away With Murder: Aja Naomi King intepreta Michaela nell'episodio He Deserved to Die

King è principalmente conosciuta per il ruolo di Michaela Pratt nella famosa serie televisiva di Shonda Rhimes intitolata Le regole del delitto perfetto. Ha anche avuto un ruolo piuttosto importante nel film storico The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo, dove ha interpretato Cherry Turner, la moglie del leader della rivolta degli schiavi, Nat Turner. Nonostante abbia principalmente recitato in ruoli drammatici, Aja è apparsa anche in un episodio del 2019 di "A Black Lady Sketch Show".

Kevin Sussman

Kevin Sussman ha un ruolo molto importante nella serie: l'attore interpreta Walter Pine, un produttore televisivo locale che offre a Elizabeth il lavoro di presentatrice per Supper at Six. Nonostante questo suo gesto, Walter ed Elizabeth non vanno affatto d'accordo inizialmente perché l'uomo è il padre di uno dei ragazzi che mangia sempre il pranzo della figlia di Elizabeth.

The Big Bang Theory: Mayim Bialik e Kevin Sussman nell'episodio The Flaming Spittoon Acquisition

Sussman, un attore comico molto conosciuto, è famoso soprattutto per il suo ruolo di Stuart Bloom in The Big Bang Theory, prima come personaggio ricorrente dalla seconda stagione e poi come membro fisso del cast a partire dalla sesta stagione. Di recente, è apparso in due episodi della sitcom di Mayim Bialik intitolata Call Me Kat e in The Dropout, una miniserie di Hulu del 2022 candidata agli Emmy.

Rainn Wilson

Rainn Wilson nel film Peep World

Rainn Wilson recita nello show nel ruolo di Phil Lebensmal, il produttore esecutivo di KCTV e capo di Walter. L'attore è principalmente noto per il suo iconico ruolo di Dwight Schrute nella serie televisiva The Office, oltre che per aver recitato nella commedia di Peter Cattaneo chiamata The Rocker - Il batterista nudo. Rainn ha anche incarnato il personaggio di Harry Mudd in due episodi della prima stagione della serie televisiva di fantascienza del franchise di Star Trek, Star Trek: Discovery e, più di recente, ha recitato nella serie di viaggi intitolata Geography of Bliss.

Stephanie Koenig

Nella nuova serie targata Apple TV+, Stephanie Koenig interpreta Fran Frask, una segretaria presso l'Istituto di Ricerca Hastings. Si tratta dello stesso istituto da cui Elizabeth verrà successivamente licenziata. Gli abbonati a Max potrebbero riconoscere la Koenig per il suo ruolo di Sabrina Oznowich in L'assistente di volo - The Flight Attendant. Sebbene sia principalmente conosciuta per quel ruolo, Stephanie ha iniziato a recitare in web series come Stupid Idiots, che ha scritto, diretto e interpretato, e The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo.

Patrick Walker

Lezioni di chimica: un momento della serie

Patrick Walker recita nello show nel ruolo del reverendo Wakely, un amico di Calvin Evans quando i due erano più giovani. Walker ha avuto diversi ruoli ricorrenti in serie televisive e miniserie nel corso degli anni anche se è principalmente conosciuto per la parte di Frank Wills in Gaslit, il thriller politico di Starz.

Thomas Mann

Un altro dei colleghi di Elizabeth, il dottor Boryweitz, è interpretato da Thomas Mann, da non confondere con il noto scrittore e saggista tedesco. Thomas ha iniziato a recitare da giovane, apparendo in ruoli minori nello show di Nickelodeon chiamato iCarly e nella sitcom The Middle. Il suo ruolo di svolta arriva nel 2015 quando viene scelto per la parte di Greg Gaines nell'adattamento per giovani adulti di Me and Earl and the Dying Girl. Recentemente l'attore ha recitato accanto a Emma Roberts nella commedia romantica About Fate, disponibile su Prime Video.

Beau Bridges

The Goodwin Games: Beau Bridges in una scena della serie

Beau Bridges, vincitore di Emmy, Golden Globe e Grammy Award, recita nella serie nel ruolo di Wilson, un uomo che fa parte dell'infanzia di Calvin per una ragione sconosciuta. Seguendo le orme dei suoi genitori e del fratello, Bridges ha iniziato a recitare a 7 anni e da allora ha avuto diversi ruoli iconici, come quello di Frank Baker nel film I favolosi Baker. Nel novembre 2005 ha partecipato come guest star alla celebre serie My Name Is Earl e nel 2007 la sua performance in quello che ormai è divenuto un personaggio ricorrente gli è valsa un Emmy Award.

Derek Cecil

Il capo misogino di Elizabeth, il dottor Robert Donatti, è interpretato da Derek Cecil: sebbene l'attore sia apparso in diversi film nel corso degli anni, la maggior parte degli spettatori lo riconoscerà per i suoi ruoli televisivi. Gli abbonati a Netflix, invece, probabilmente lo ricorderanno per il ruolo di Seth Grayson in House of Cards, mentre, più di recente, è apparso nella serie di Prime Video intitolata Tom Clancy's Jack Ryan.