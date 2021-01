Bridgerton e The Crown: Sarah Ferguson commenta le due serie Netflix

La Duchessa di York Sarah Ferguson a detto la sua sulle due serie Netflix che figurano l nobiltà e i reali d'Inghilterra, Bridgerton e The Crown.

Le serie Netflix Bridgerton e The Crown hanno conquistato gli abbonati alla piattaforma streaming, diventando alcune delle serie più viste dell'intero catalogo. E tra i fan di entrambi gli show sembra esserci anche una spettatrice d'eccezione: Sarah Ferguson.

Bridgerton: Phoebe Dynevor in una scena della serie Netflix

La Duchessa di York si è infatti detta piuttosto compiaciuta dall'ultima fatica di Shonda Rhimes, e rivela di aver già fatto il binge-watching dell'intera prima stagione. Due volte.

"Ho adorato così tanto Bridgerton che l'ho visto due volte. Sono ossessionata!" ha raccontato ai microfoni di US Weekly "Credo che quello di Daphne sia un personaggio fantastico, e la vediamo crescere e imparare dalla vita. Mi piace il modo in cui impara ad usare la sua voce. È qualcosa che sento particolarmente vicino a noi, perché questo è il momento per le donne di farsi ascoltare".

The Crown: un'immagine di Emma Corrin

"Anche i costumi e la scenografia erano incredibili" continua Ferguson "Il modo in cui Betsy Beers [un'altra produttrice] e Shonda Rhimes hanno sviluppato Bridgerton è favoloso, mi ha colpito davvero tanto" e con l'augurio che vi sia una seconda stagione, la Duchessa condivide anche qualche rumor in merito "Ho sentito dire che nei prossimi anni potrebbero girare le nuove stagioni a Sunninghill Park, che sarebbe la mia vecchia dimora".

Ma che ne pensa Sarah Ferguson dell'altra serie hit di Netflix con al centro la famiglia reale inglese, The Crown?

"Credo sia stata girata davvero bene, la fotografia era eccellente. E ho amato come vi abbiano inserito anche le mie nozze".