La star di Bridgerton Simone Ashley affianca Brad Pitt in F1

Nel cast dell'atteso film sulla Formula 1 interpretato da Brad Pitt ci sarà anche la bella interprete di Bridgerton Simone Ashley. Come rivela Variety, la Viscontessa Bridgerton affiancherà Pitt e Damson Idris nel dramma sportivo ambientato nel mondo delle corse automobilistiche.

Da quanto anticipato finora, sappiamo che Brad Pitt interpreterà un pilota esperto di Formula Uno ritiratosi da tempo che fa ritorno in pista per fare da mentore a un giovane e talentuoso pilota, interpretato da Damson Idris. Diretto dal regista Joseph Kosinski, F1 è prodotto da Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e dalla compagnia del campione Lewis Hamilton, Dawn Apollo Films.

Se volete avere un'idea della pellicola in arrivo e delle sue spettacolari scene d'azione, potete visionare il trailer di F1.

Dalle crinoline di Bridgerton al pit della Formula Uno

Per Simone Ashley conciliare l'impegno di Bridgerton con le riprese di F1 non è stato complicato visto che nella terza stagione il suo personaggio, Kate Sharma, ha fatto solo una breve apparizione e il futuro è ancora incerto. Come ha anticipato la showrunner della serie in costume di Netflix, la quarta stagione di Bridgerton non arriverà prima del 2026.

Per quanto riguarda F1, oltre alla star Brad Pitt la pellicola vede nel cast anche Damson Idris, Kerry Condon e Tobias Menzies. I continui ritardi avrebbero fatto lievitare il budget a oltre 300 milioni, ma il progetto si preannuncia spettacolare, ricco di scene d'azione e corse automobilistiche riprese con tecnologie all'avanguardia che faranno vivere allo spettatore l'emozione di partecipare alle gare come se fosse lui stesso sull'automobile.