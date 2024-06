Bridgerton 4 non arriverà prima del 2026, "ma sarà il mio miglior lavoro" svela la showrunner

I fan di Bridgerton non abbiano fretta: la nuova stagione non arriverà tanto presto, ma avrà in serbo sorprese molto gradite.

I fan di Bridgerton sono tutti incollati su Netflix per visionare l'ultima tranche di episodi della terza stagione nella corsa disperata a evitare spoiler, ma la showrunner della serie in costume Netflix guarda già avanti e anticipa l'arrivo non proprio imminente di Bridgerton 4.

Mentre siamo in procinto di scoprire come si svilupperà la relazione tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington, è già in corso la conversazione su quale fratello di Bridgerton sarà il prossimo a trovare l'amore. Si tratterà del Benedict di Luke Thompson, già uno dei preferiti dai fan, o sarà il personaggio di Claudia Jessie, Eloise, a finire sotto i riflettori? L'attesa per l'arrivo di Bridgerton 4 non sarà breve, come ha anticipato la showrunner Jess Brownell all'Hollywood Reporter.

"Ho quasi commesso un errore un paio di volte lasciandomi sfuggire troppe informazioni, adesso potrei ripeterlo", ha detto Brownell quando le è stato chiesto su chi sarà incentrata la prossima stagione. "Sono davvero entusiasta di ciò che stiamo scrivendo. Stiamo per concludere le sceneggiature. Sento che è uno dei miei lavori migliori e il miglior lavoro della mia stanza degli scrittori. Abbiamo davvero consolidato la nostra collaborazione e stiamo dando il massimo, quindi non vedo l'ora che i fan scoprano cosa abbiamo in serbo per loro".

Riguardando ai tempi dilatati di lavorazione, la showrnner chiarisce: "Stiamo lavorando per provare a far uscire le stagioni più rapidamente, ma ci vogliono otto mesi per girarle, poi devono essere montate e poi doppiate in ogni lingua. Anche la scrittura richiede molto tempo, quindi abbiamo un ritmo di due anni a stagione."

Penelope e Colin in una scena

Come far contenti i fan (e vivere felici)

La nostra recensione della seconda parte di Bridgerton 3 analizza la direzione intrapresa dalla storia tratta dai romanzi di Julia Quinn. Jess Brownell è consapevole che accontentare i fan è sempre un'impresa ardua: "Penso che sia difficile, anche perchè ognuno ha la sua opinione. Ma credo che una fetta di fan sarà molto, molto felice."

La scrittrice si dice comunque orgogliosa di aver valorizzato le performance delle coppie di Bridgerton del passato e del presente: "Sono così soddisfatta di questa terza stagione e così grata ai fan per essersi sintonizzati. Penso che in ogni stagione, lo slancio aumenta sempre di più e credo che abbiamo un debito da pagare nei confronti degli attori della prima e della seconda stagione per aver contribuito a creare entusiasmo. Ovviamente hanno fatto lo stesso Nicola e Luca, come vedrete nei nuovi episodi".