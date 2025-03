Scatta l'amore, recensione: una commedia romantica prevedibile ma piacevole e divertente

Una commedia romantica può anche essere semplice e prevedibile, ma conservare comunque una bella sensazione di freschezza grazie a trovate azzeccate, un buon ritmo e interpreti simpatici. È il caso di Scatta l'amore, appena approdato su Prime Video e remake britannico dell'australiano Cinque appuntamenti al buio.

Simone Ashley è la simpaticissima protagonista del film

Il fatto che Scatta l'amore sia diretto da Prarthana Mohan, scritto da Nikita Lalwani e che abbia come protagonista Simone Ashley, già apprezzata nelle serie Sex Education e Bridgerton, la dice lunga come il film sia permeato anche di cultura indiana, ma script e regia riescono a trovare un buon equilibrio regalando una visione molto piacevole e divertente, che certo non deve avere troppe pretese, ma che nel panorama delle attuali rom-com evita di scadere nella categoria dei polpettoni zuccherosi già fin troppo visti e abusati.

Cinque appuntamenti al buio per trovare l'anima gemella

Luke Fetherston interpreta l'amico omosessuale di Pia

In Scatta l'amore la protagonista è Pia, trentenne di origini indiane che vive a Londra, dove divide con il suo migliore amico, l'omosessuale Jay (Luke Fetherston), uno studio fotografico che cerca di arrabattarsi tra tante difficoltà. Oltre all'aspetto lavorativo ed economico, anche quello sentimentale non va bene e la donna non riesce a trovare la giusta anima gemella dopo aver rotto con il suo ex Charlie, interpretato da Hero Fiennes Tiffin, nipote di Joseph e Ralph Fiennes e affascinante protagonista della saga After.

Un momento di complicità fra Charlie e Pia, interpretati da Hero Fiennes Tiffin e Simone Ashley

Nel frattempo sua sorella più giovane Sonal sta per sposarsi con Sam. Questo fa sì che la madre delle ragazze Laxmi, divorziata da tempo da suo marito, spinga perché anche Pia trovi un uomo per convolare a nozze. Quando una sorta di guru, un'eccentrica guida spirituale che sostiene di predire il futuro, rivela a Pia che troverà l'amore tra i cinque prossimi uomini con cui si incontrerà, la famiglia cerca di organizzarle velocemente degli appuntamenti al buio. Ma nella sua vita intanto ricompare il suo ex Charlie, chiamato a fare il testimone al matrimonio della sorella.

Il giusto mix fra momenti romantici e umorismo brillante

Un primo piano di Hero Fiennes Tiffin

Il bello di Scatta l'amore è che nonostante sia uno di quei film che si sa già come va a finire, perché sono quegli esiti praticamente inevitabili in una leggera commedia romantica, il viaggio sentimentale che porta al traguardo già noto non è piatto e insapore, bensì ricco di trovate simpatiche e momenti divertenti. Con inaspettati momenti di esilarante e spassosa volgarità, ma sempre dosati con garbo e saggezza in mezzo a tanto stile classico e corretto.

Una scena di Scatta l'amore con la mamma di Pia

Non è facile in questo tipo di film trovare un giusto equilibrio tra umorismo brillante e sentimento, evitando di scivolare nel patetico o nel retorico. Qui però il mix è sempre ben calibrato, non c'è nulla di stucchevole, i momenti emotivi si integrano bene con quelli divertenti, con le giusti dosi di multiculturalità, senza mai esagerare su uno o l'altro fronte. Anche i disastrosi appuntamento al buio che si susseguono, pur essendo ricchi di sorprese spassose fra personaggi terrapiattisti e germofobici, sono allo stesso tempo anche una fonte di crescita personale per Pia.

L'irresistibile verve di Simone Ashley al centro di un cast azzeccato

Un primo piano di SImone Ashley nei panni della fotografa Pia

In un contesto del genere un'importanza fondamentale ce l'ha anche il cast, qui davvero azzeccato. Simone Ashley è irresistibile con la sua verve: fiera della sua identità britannico-indiana, la sua determinatezza deve fare i conti con una propensione al caos, è vulnerabile ma va dritta per la sua strada con coraggio. E se Hero Fiennes Tiffin dona all'ex fidanzato Charlie il ruolo di perno dei contrastati sentimenti di Pia, decisivi nel percorso sono il ruolo dell'amico Jay interpretato da Luke Fetherston, e la simpatia di Sindhu Vee nei panni della madre di Pia, Laxmi, capace allo stesso tempo di avere un'inattesa love story con un giovane, desiderare la stabilità delle figlie e farsi fotografare spesso assieme all'ex marito, tra l'altro già nuovamente accoppiato.

Una scena di Scatta l'amore con un momento di tensione fra Charlie e Pia

Una situazione di famiglia aperta e serena dove tutti si vogliono bene che costituisce la sola forzatura positiva del film, ma che nell'economia e nel contesto della storia ci possono anche stare. Alla prova dei fatti la buona chimica fra i protagonisti e l'effervescenza dei comprimari arricchiscono una visione piacevole e, bene ripertelo, ch non deve avere particolari pretese, se non quella di vedere trionfare l'amore. E se alla fine si sistemano anche gli affari e lo studio fotografico decolla, tanto meglio.