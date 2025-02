Simone Ashley di Bridgerton protagonista della commedia romantica Picture This in arrivo su Prime Video

Dopo aver conquistato i fan con il suo ruolo in Bridgerton, Simone Ashley torna al grande schermo con una nuova commedia romantica, Picture This. Amazon MGM Studios ha pubblicato il primo trailer ufficiale del film, che segna il debutto cinematografico dell'attrice come protagonista, dopo aver ottenuto riconoscimenti per la sua performance nella seconda stagione di Bridgerton.

Tutti i dettagli su Picture This

Picture This arriverà in esclusiva su Prime Video il 6 marzo 2025. Oltre a Simone Ashley, nel cast del film troviamo Hero Fiennes Tiffin, Sindhu Vee (Matilda: The Musical), Luke Fetherston (Still Up), Phil Dunster (Ted Lasso), Nikesh Patel (Starstruck), Adil Ray (Citizen Khan), Kulvinder Ghir (Goodness Gracious Me), Asim Chaudhry (The Sandman) e altri ancora.

Diretto da Prarthana Mohan, Picture This è scritto da Nikita Lalwani e si ispira al film australiano Five Blind Dates. Oltre a interpretare il ruolo principale, Simone Ashley è anche produttrice esecutiva del progetto, insieme a Josh Horsfield e Kari Hatfield. La produzione è affidata a Ben Pugh e Erica Steinberg.

La sinossi ufficiale del film recita: "Pia, una fotografa in difficoltà, riceve una predizione che le promette vero amore e successo professionale nei cinque appuntamenti che la attendono. Con il matrimonio della sorella alle porte e la sua famiglia che si incarica di organizzare incontri, l'arrivo del suo ex getta nel caos la sua vita sentimentale e lavorativa".

Oltre a Picture This, Simone Ashley sarà protagonista nell'attesissimo dramma sportivo F1, al fianco di Brad Pitt e Damson Idris. L'attrice riprenderà anche il ruolo di Kate nella quarta stagione di Bridgerton. Nel frattempo, Fiennes Tiffin si prepara a debuttare nel suo primo grande dramma televisivo, Young Sherlock, prodotto da Guy Ritchie.