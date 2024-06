Bridgerton, la showrunner rivela già le coppie al centro delle stagioni 5 e 6?

Lo showrunner Jess Brownell ha confermato di avere già un'idea su chi saranno le potenziali coppie protagoniste di Bridgerton per quel che riguarda le Stagioni 5 e 6.

Poiché l'ultima stagione della serie di successo di Netflix si è conclusa con un romantico lieto fine per Colin e Penelope, i fan hanno iniziato a ipotizzare chi sarà il prossimo membro dei Bridgerton a occupare il centro della scena nelle prossime stagioni. Durante una recente intervista, è stato chiesto a Brownell se il team creativo avesse già pianificato cosa accadrà.

Parlando con Variety, la Brownell ha ammesso che lei e la produttrice esecutiva Shonda Rhimes hanno già discusso della quinta e sesta stagione di Bridgerton in vista prima ancora del debutto della Stagione 4.

Nicola Coughlan in Bridgerton 3

Shonda Rhimes sa già che direzione prendere

Nello specifico, la scelta di chi saranno i coniugi Bridgerton protagonisti delle prossime tre stagioni. Tuttavia, la showrunner ci ha tenuto a ricordare che Netflix non ha ancora concesso ufficialmente il rinnovo per altre due stagioni.

"Ovviamente so chi sarà al centro della quarta stagione. E Shonda e io abbiamo parlato di chi potrebbe esserlo nelle stagioni 5 e 6. Non abbiamo parlato d'altro, ma la serie non è ancora stata rinnovata", ha detto Brownell. "Se saremo abbastanza fortunati da arrivare alla Stagione 6, procederemo con quel piano, in modo da sapere dove siamo diretti. Io e Shonda non abbiamo condiviso questi piani con nessuno. Quindi c'è sempre la possibilità che, parlando con i nostri collaboratori, decidiamo di seguire una strada diversa. Però sì, abbiamo un piano anche se non ancora definito".

