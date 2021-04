Bridgerton: Netflix rinnova la serie tv per le stagioni 3 e 4

Netflix ha rinnovato Bridgerton per le stagioni 3 e 4: la notizia, diffusa da Deadline pochi minuti fa, testimonia la completa fiducia della piattaforma streaming per la serie tv prodotta da Shondaland, che ha esordito nel periodo natalizio con risultati al di là delle più rosee attese.

I fan dello show possono dunque dormire sonni tranquilli: a quanto pare l'abbandono della serie da parte di Regé-Jean Jean Page sarà l'unica brutta notizia che riceveranno mentre si preparano a tornare nel mondo dei romanzi di Julia Quinn per una terza e quarta stagione. Proprio mentre la seconda, ricordiamo, è in produzione.

Non si conoscono al momento possibili date per il rilascio dei nuovi episodi ma sappiamo con certezza che ad attenderci nell'Età della reggenza britannica ci saranno tanti nuovi personaggi: notizia di pochi giorni fa, infatti, è che gli attori Shelly Conn e Calam Lynch andranno ad aggiungersi alle altre new entry, Charithra Chandran e Rupert Young, per l'attesa stagione 2.

A commentare il rinnovo a sorpresa di Bridgerton per la terza e quarta stagione è subito intervenuta la produttrice Shonda Rhimes che ha dichiarato: "Dalla prima volta che ho letto la deliziosa serie di Bridgerton di Julia Quinn ho capito che si trattava di storie che avrebbero catturato il pubblico. Certo, questo adattamento non sarebbe il successo che è senza i contributi dell'intero team di Shondaland. Questo doppio rinnovo è un forte segnale di fiducia verso il nostro lavoro e sono incredibilmente grata a Netflix come partner produttivo. Betsy e io siamo entusiaste per l'opportunità di continuare a portare il pubblico di tutto il mondo nell'universo di Bridgerton".