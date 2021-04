Bridgerton 2, Regé-Jean Page commenta la sua uscita di scena: "Era prevista"

Nella giornata di ieri è stato annunciato che la star di Bridgerton Regé-Jean Page non farà parte del cast della seconda stagione della serie Netflix, con grande dispiacere degli spettatori e dei cucchiaini tutti. Ora però l'attore ne spiega il motivo.

L'alta società di Londra dovrà fare a meno del Duca di Hastings nella seconda stagione di Bridgerton, stando a quanto riportato nelle scorse ore da Lady Whistledown, ma anche dalla produzione e dallo stesso interprete del personaggio su Instagram.

Ma mentre per molti la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ai microfoni di Variety Page ha raccontato che in realtà la sua presenza nello show Netflix era sempre stata prevista per un'unica stagione.

"È un arco narrativo di una stagione. Avrà un inizio, uno svolgimento e una conclusione nel giro di un'unica stagione. Un anno, ed è fatta" spiega, ricordando il pitch che gli era stato presentato dai produttori "Ho pensato che fosse interessante proprio per questo aspetto, perché così dava l'aria di essere più simile a una miniserie. Avevo modo di fare la mia parte e poi lasciare il resto agli altri membri della famiglia Bridgerton".

Dopotutto, come succede anche nei romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la serie, ogni libro si concentra su un diverso componente della famiglia Bridgerton, e mentre il primo, The Duke and I, raccontava la storia di Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon, il secondo passerà il testimone a Lord Anthony (Jonathan Bailey).

Una natura "antologica" che Page ha davvero gradito: "Una delle cose che rende Bridgerton diverso dagli altri show di questo tipo è che il pubblico sa che l'arco narrativo è completo. Iniziano la serie sapendo che alla fine della stagione vedranno risolversi le questioni in ballo, ci sarà il matrimonio, ci sarà il bambino... E non posso che essere entusiasta del fatto che la serie continui a conquistare il mondo, ma trovo anche importante il completamento delle storyline e le degne conclusioni".