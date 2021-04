Bridgerton 2: Rege-Jean Page avrebbe rifiutato una paga da capogiro

Dopo la notizia sconvolgente dell'abbandono di Bridgerton da parte di Rege-Jean Page, un nuovo rumor rivela che l'attore avrebbe rifiutato una cifra molto alta non partecipando alla seconda stagione.

L'uscita di scena di Rege-Jean Page alias il Duca di Hastings da Bridgerton, serie Netflix di grande successo, ha sconvolto i fan la scorsa settimana e ora arriva un'altra notizia secondo la quale il colosso dello streaming avrebbe provato a convincerlo a restare con una cifra da capogiro che però la star ha rifiutato.

Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor in una foto dei protagonisti

Rege-Jean Page ha parlato della sua uscita di scena da Bridgerton confermando che l'arco narrativo del personaggio è stato completato e che sin dall'inizio il suo coinvolgimento sarebbe stato solo nella prima stagione. Secondo un articolo dell'Hollywood Reporter, però, Netflix lo avrebbe voluto come guest star nella nuova stagione offrendogli un cachet di $50.000 a episodio, ma l'attore avrebbe rifiutato.

Bridgerton: Regé-Jean Page, il video del cucchiaino fa impazzire le fan

Il report pubblicato dall'Hollywood Reporter sostiene anche che, secondo alcune fonti vicine a lui, Rege-Jean Page sarebbe molto concentrato sulla sua fiorente carriera cinematografica per cui non avrebbe avuto tempo per partecipare alla seconda stagione della serie tv, prodotto di successo di Shondaland.

Il giovane attore, infatti, è nel cast di The Gray Man al fianco di Ryan Gosling e Chris Evans, nuovo film Netflix diretto da Joe e Anthony Russo e, inoltre, apparirà nel film fantasy in preparazione Dungeons & Dragons insieme a Chris Pine e Michelle Rodriguez.