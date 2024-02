Bridgerton, l'attrice Charithra Chandran produrrà un reality show basato sul Kamasutra

Nuova avventura sul piccolo schermo per l'interprete di Edwina Sharma in Bridgerton.

Charithra Chandran ha confermato che non parteciperà alla nuova stagione della serie Netflix Bridgerton ma in cantiere ha diversi progetti. L'attrice produrrà un reality show basato sul celebre testo antico in lingua sanscrita Kamasutra. Nonostante il libro fosse stato concepito come guida per l'arte di vivere, film e serie tv si sono concentrati quasi esclusivamente sugli aspetti sessuali.

"Sto lavorando ad uno show tv ispirato al Kamasutra per il quale rimarrei dietro le quinte. Sarei solo produttrice, ovviamente, non nello show. Il Kamasutra è in realtà un antico testo induista ma in Occidente ha questa reputazione e connotazione non proprio positiva. Si tratta di riappropriarsi delle cose che ci appartengono e della nostra cultura, mostrare effettivamente la bellezza e l'importanza di questi testi e cosa la società moderna possa imparare da essi".

Progetti in cantiere

Al momento lo show è soltanto alle fasi iniziali di lavorazione. Nel frattempo, Charithra Chandran ha in cantiere diversi altri progetti come l'adattamento tv del romanzo di successo di Shankari Chandran, che racconta la storia di tre generazioni di una famiglia nello Sri Lanka, le cui vicende sono intrinsecamente legate alla guerra civile nel Paese. La sceneggiatura è di Olivia Hetreed:"Siamo ancora in una fase di sviluppo, è davvero emozionante. Devo dire che è la miglior sceneggiatura che abbia mai letto. [...] Il team con cui sono impegnata nel realizzarlo è così fantastico, sono davvero fortunata".

Inoltre, Chandran è produttrice e attrice in Arzu, una serie drammatica basata sul romanzo sexy di Riva Razdan:"Arzu è uno show su una socialite di Mumbai che viaggia a New York e segue la sua vita nella Grande Mela. È uno scontro culturale ma non stereotipato. Lo show sarà una rappresentazione davvero bella di come sia essere un indiano nato in India e cresciuto in India, che cerca di acclimatarsi in America".