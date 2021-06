Bridgerton: come il cast ha superato l'imbarazzo nelle scene di sesso

Come superare l'imbarazzo per le scene ad alto tasso erotico? Ce lo spiega la star dell'hit Netflix Bridgerton Phoebe Dynevor.

La star di Bridgerton, Phoebe Dynevor, ha svelato le tecniche applicate dal cast sul set per superare l'imbarazzo nelle numerose scene di sesso che hanno reso lo show un successo per Netflix.

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

Le riprese della seconda stagione del dramma in costume sono a buon punto. E gli spettatori sanno già che la seconda stagione li vedrà orfani del rubacuori Regé-Jean Page e sposterà l'obiettivo della sua lente amorosa verso il fratello maggiore Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey). Ma la star della prima stagione Phoebe Dynevor, che interpreta la socialite Daphne Bridgerton, ha offerto un indizio oscuro sui nuovi episodi che avrà maggior senso dopo la visione.

"Wickets" ha detto l'attrice nell'ultimo episodio del podcast dell'L.A. Times "The Envelope". "Questo è tutto quello che posso dire."

Bridgerton, Shonda Rhimes scioccata dalla reazione dei fan all'uscita di Regé-Jean Page: "Mica è morto"

Una rapida ricerca su Internet per capire cos'è un wicket rivela che all'orizzonte è in arrivo un'intensa partita di cricket oppure un evento che farà battere il cuore ai fan.

Bridgerton ha intrigato i fan anche in virtù della presenza di scene bollenti. Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page hanno ricordato la scena del "Io brucio per te". L'attrice ha spiegato inoltre come il cast è riuscito a superare l'imbarazzo per interpretare le scene di sesso, grazie alla presenza del coordinatore di intimità:

"È stata un'esperienza nuova per me poter dire: 'In realtà, non mi sento a mio agio con questo, ma facciamolo.' Avevamo provato per sei settimane prima, conoscevamo già ogni scena intima che avremmo fatto. Ci eravamo già esercitati su tutto, quindi non era così strano arrivare sul set e sentirsi dire 'Bene, ti farà questo. Lo adorerai. Sarà fantastico. Azione!' Una delle cose che dovevamo fare, che non credo di aver mai rivelato prima, è che dopo ogni scena io e Regé dobbiamo dare il cinque. Era divertente. Era come, 'Ben fatto, stiamo entrambi facendo qualcosa, non è reale, siamo entrambi bravi. Va tutto bene, bello, ce l'abbiamo fatta.'"