Bridgerton 4: un video regala le prime immagini della storia d'amore di Benedict e Sophie

Netflix, per la gioia dei fan, ha condiviso un nuovo video che regala le prime immagini di Bridgerton 4, mostrando alcune scene della storia d'amore di Benedict e Sophie.

Il filmato mostra il cast impegnato sul set delle puntate inedite della serie che, come ormai tradizione, proporranno amori, intrighi e spettacolari balli in costume.

Le prime anticipazioni su Bridgerton 4

I protagonisti della quarta stagione della serie Bridgerton saranno Luke Thompson e la new entry nel cast Yerin Ha nei ruoli di Benedict Bridgerton e Sophie Baek. Il teaser pubblicato online mostra dei momenti ambientati durante il ballo in maschera che permetterà ai due personaggi di incontrarsi e, ovviamente, innamorarsi.

La showrunner Jess Brownell, durante l'evento online Season of Love, ha dichiarato che il nuovo capitolo dello show sarà particolarmente fedele al romanzo di Julia Quinn e, oltre al ballo, ci saranno anche dei momenti ambientati al cottage e le scene che tra le pagine si svolgono al lago.

Thompson ha invece anticipato che la storia si immergerà maggiormente nelle differenze sociali, sfruttando la storia d'amore tra Benedict e Sophie, provenienti da due realtà molto diverse.

Per ora non è stata annunciata una data prevista per il debutto delle puntate, le cui riprese sono attualmente in corso. Tra i personaggi che torneranno sugli schermi ci sono Kate e Anthony e Colin e Penelope, coppie sposate e alle prese con i loro figli.

Ecco il video promozionale:

Gli eventi raccontati nella prossima stagione

Nei futuri episodi si racconterà la storia di Benedict, che non sembra intenzionato a sistemarsi fino a quando incontra un'affascinante giovane che attira la sua attenzione a un ballo in maschera organizzato da sua madre.

Le riprese della quarta stagione si stanno svolgendo nel nuovo backlot degli Shepperton Studios. Il set riprodurrà l'architettura georgiana e della Reggenza, tra cui case, edifici, Mayfair Street e altro ancora. Il nuovo capitolo della storia, che sarà composto da otto episodi, è diretto da Jess Brownell. La serie, tra i grandi successi di Netflix, è prodotta da Brownell, Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.

Ecco le prime immagini della quarta stagione:

Bridgerton 4: Penelope e Colin dopo essere diventati genitori

Bridgerton 4: una scena della nuova stagione

Bridgerton 4: nuovi arrivi nel cast

Bridgerton 4: Luke Thompson nella scena del ballo in maschera