Bridgerton 4, svelato il protagonista della Stagione 4: i fan avevano già indovinato

Il protagonista della quarta stagione di Bridgerton è stato finalmente confermato da Netflix, che ha così stabilito quale dei fratelli sarà il futuro protagonista del period drama.

La terza stagione di Bridgerton si è conclusa con il matrimonio di Penelope e Collin, la cui relazione si è risolta lasciando la porta aperta al prossimo fratello che prenderà le redini della quarta stagione. Nel corso degli ultimi episodi, gli altri membri della famiglia hanno affrontato i propri archi narrativi, lasciando aperta l'interpretazione su chi di loro sarebbe stato il protagonista dei nuovi episodi.

Ora Netflix ha confermato che la quarta stagione di Bridgerton sarà incentrata su Benedict, in un nuovo video che anticipa gli episodi in fase di sviluppo, potete visualizzarlo direttamente qui sotto.

Il video include spezzoni della serie con protagonista Benedict, per finire con l'attore Luke Thompson, che interpreta il personaggio, che si prepara per una scena che si svolgerà a un ballo in maschera. Netflix ha anche rivelato i primi dettagli della trama: Benedict incontrerà una Dama d'Argento al ballo organizzato da sua madre, un riferimento a Sophie della serie di libri.

Bridgerton 4 non arriverà prima del 2026, "ma sarà il mio miglior lavoro" svela la showrunner

Con 91,9 milioni di visualizzazioni cumulative dal suo debutto il 16 maggio, la terza stagione di Bridgerton è al n. 10 della classifica dei titoli televisivi in lingua inglese di tutti i tempi, che Netflix misura in base alle visualizzazioni nei primi 91 giorni di streaming di ciascun titolo.

Questo totale è stato calcolato il 30 giugno, solo 45 giorni dopo il 16 maggio, il che significa che la stagione può e continuerà a crescere sicuramente nella classifica. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Bridgerton 3.