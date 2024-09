Bridgerton 4: iniziate le riprese della quarta stagione, tre nuove star si uniscono al cast

Le telecamere hanno iniziato a girare sul set della quarta stagione dello show di successo di Netflix Bridgerton, come annunciato dallo streamer lunedì. La prossima stagione si è arricchita anche di tre nuovi membri del cast: Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li) e Isabella Wei (Posy Li).

Bridgerton 4 "si concentra sul secondogenito bohémien Benedict (Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiori e minori siano entrambi felicemente sposati, Benedict è restio a sistemarsi - fino a quando non incontra un'affascinante Dama in Argento al ballo in maschera di sua madre". Come riportato in esclusiva da Variety, Yerin Ha interpreterà Sophie Baek, l'interesse amoroso di Benedict, alias la Dama in Argento.

I nuovi personaggi

Per quanto riguarda il personaggio di Lady Araminta Gun di Leung nella descrizione si legge: "Due volte sposata e due volte vedova, Araminta ha due figlie che debuttano in società in questa stagione e sente la pressione di far sposare almeno una di loro. Favolosa, perspicace e schietta, Araminta non reagisce bene quando qualcosa - o qualcuno - minaccia la sua posizione in società".

Bridgerton: una foto di Benedict e Colin nella stagione 3

Rosamund Li di Mao è "bella, vanitosa e desiderosa di compiacere la madre, Rosamund è la figlia maggiore di Araminta e il suo bene più prezioso. In questa stagione Rosamund mette gli occhi su Benedict Bridgerton ed è determinata a ottenere ciò che vuole".

Per quanto riguarda Posy Li di Wei, la descrizione recita: "Quest'anno debutta anche la sorella minore di Rosamund, la molto più gentile Posy. Ma la madre raramente punta i riflettori su Posy, poiché il suo comportamento chiacchierone ed eccessivamente amichevole la mette spesso in situazioni imbarazzanti".

I membri del cast di Bridgerton, Hugh Sachs ed Emma Naomi, torneranno anche per la quarta stagione, le cui riprese si svolgeranno nel nuovo backlot degli Shepperton Studios. Il set riprodurrà l'architettura georgiana e della Reggenza, tra cui case, edifici, Mayfair Street e altro ancora. La stagione di otto episodi è diretta da Jess Brownell e prodotta esecutivamente da Brownell, Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.