Bridgerton 3: i fan stanno usando l'audiodescrizione per rendere più piccante la visione dei nuovi episodi

Lo scorso weekend la terza stagione di Bridgerton ha fatto il suo debutto su Netflix con la prima parte ed è subito schizzata in cima alle serie più viste sulla piattaforma, con i fan che hanno addirittura trovato il modo di rendere tutto un po' più piccante.

I fan della serie, intervenuti su X (ex Twitter), hanno continuato a discutere tra loro della visione dei nuovi episodi di Bridgerton e sul fatto che cambiando l'audio con l'opzione dell'audiodescrizione alcune scene diventano molto più piccanti rispetto a come sono state rappresentate in origine. In pratica, secondo quanto affermano, è come ascoltare il proprio libro d'amore preferito o qualcosa di ancora più eccitante. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Bridgerton 3.

In effetti, persino Netflix ha partecipato al divertimento pubblicando sul proprio account una clip della scena della carrozza che mostra come cambia con l'audiodescrizione:

Se non avete mai usato questa funzione prima d'ora, è semplice come cambiare la lingua su Netflix, a cui potete accedere direttamente sullo schermo mentre guardate lo show. Le descrizioni audio esistevano anche prima dello streaming: le reti e i canali via cavo le utilizzavano per aiutare gli spettatori ipovedenti o non vedenti a fare esperienza dei programmi.

L'audiodescrizione non solo racconta ciò che accade sullo schermo, ma aiuta anche a sottolineare alcuni dettagli importanti che potrebbero sfuggire anche agli spettatori non ipovedenti. Anche se l'intenzione dell'audiodescrizione non è quella di rendere le scene più piccanti, di certo aggiunge un ulteriore livello a ciò che si sta guardando.

Ci auguriamo che questo aggiunga maggiore consapevolezza di queste utilissime funzioni e che dia anche a Netflix e ad altri network e streamer idee per i loro show futuri.