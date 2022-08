Brendan Fraser verrà premiato a Toronto 2022 con il Tribute Award

Brendan Fraser sarà premiato a Toronto 2022 con il riconoscimento Tribute Award for Performance l'11 settembre.

Il riconoscimento è stato assegnato anche al cast di My Policeman che comprende Harry Styles ed Emma Corrin.

L'attore sarà protagonista del festival canadese con The Whale, che verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Un comunicato ufficiale di Cameron Bailey, CEO del Toronto International Film Festival, ha dichiarato: "Brendan Fraser offre un'interpretazione di incredibile profondità, potere e sfumature in The Whale. Questo ex abitante di Toronto è stato un attore di action movie, un comico sullo schermo e un protagonista di commedie romantiche. Siamo elettrizzati nell'accoglierlo a casa come l'attore che ha realizzato una delle migliori performance dell'anno".

Darren Aronofsky ha diretto, oltre Brendan Fraser, anche Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins.

Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, che si occuperà della sceneggiatura. Protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.

Brendan Fraser, parlando del progetto, aveva dichiarato: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima. Questo è davvero tutto quello che posso anticipare."