Brendan Fraser contro i Golden Globe: "Che dovrei farmene di quel soprammobile"

Brendan Fraser è tornato a parlare della polemica sui Golden Globe e sul perché ha deciso di non prendere parte alla cerimonia di consegna dei premi quest'anno, nonostante fosse candidato come miglior attore.

Durante un'intervista con Howard Stern, Fraser ha detto che la vittoria di Austin Butler ai Globes per Elvis è stata "meritata" e una "grande vittoria per lui". Ha aggiunto, però, di non avere alcun interesse a vincere lui stesso il premio.

"Mi sono chiesto se si trattasse di una nomination di convenienza", ha detto Fraser. "Non saprei dire, a causa della mia storia con loro e del fatto che devo ancora vedere i risultati della loro riforma. A dire il vero, li stiamo ancora aspettando tutti... Ciò che conta è che non significherebbe nulla per me. Non lo voglio. Non ho nemmeno chiesto di essere preso in considerazione, è stato dato per scontato".

Fraser, che era candidato per il suo ruolo in The Whale, ha continuato: "Loro avevano bisogno di me, io non avevo bisogno di loro. Perché non ha alcun significato per me. Dove dovrei mettere quel soprammobile? Cosa dovrei farmene?".

Critics Choice Awards 2023: Brendan Fraser si commuove accettando il premio come miglior attore per The Whale

"Onestamente non voglio nemmeno pensarci più di tanto perché non è così importante per me", ha continuato Fraser parlando dei Globes. "La buona notizia è che hanno fatto qualcosa di importante in quella trasmissione che ha cambiato il mio pensiero su di loro: hanno trasmesso Zelensky. Gli hanno lasciato il palcoscenico, e questa è una dichiarazione forte e qualcosa che posso sostenere e appoggiare".