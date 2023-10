Breaking Bad: Vince Gilligan svela 'l'errore più stupido della mia carriera'

Nel corso di un'intervista concessa a Variety per il decimo anniversario del finale di Breaking Bad, Vince Gilligan ha raccontato quello che secondo lui è l'errore più stupido della sua carriera.

La quinta e ultima stagione di Breaking Bad si apre con Walter White (Bryan Cranston) all'interno di un Denny's per il suo 52° compleanno. Qui, il signore della droga vestito in modo trasandato si rivolge al trafficante d'armi Lawson (Jim Beaver), prende le chiavi di una Cadillac Sedan DeVille del 1977 e apre il bagagliaio per rivelarne il contenuto: una mitragliatrice M60.

L'episodio, intitolato "Vivi libero o muori" e scritto dal creatore della serie, riportava quindi a un anno prima, dopo che Walt aveva vinto la sua faida con Gus Fring (Giancarlo Esposito). Tornando all'incipit, contro chi e a cosa servisse quella mitragliatrice inizialmente era un mistero persino per Gilligan.

"La più grande paura che avevamo era cosa avremmo fatto con quella dannata mitragliatrice", ha raccontato Gilligan. "All'inizio della stagione finale, abbiamo fatto comprare a Walt una mitragliatrice. È la cosa che ricordo che ci ha fatto impazzire di più, perché mi sono impegnato a farlo. Una delle cose più stupide che abbia mai fatto nella mia carriera è stato impegnarmi nell'idea che Walter White comprasse una mitragliatrice quando non sapevamo cosa ne avrebbe fatto".

Gilligan ha spiegato: "Non ne avevamo idea. Ci sono stati letteralmente mesi e mesi in cui ero completamente uscito fuori di testa. Siamo rimasti nella stanza degli sceneggiatori per un giorno intero e io sbattevo la testa contro il muro, non tanto da farmi male, ma quanto bastava per farmi venire qualche idea. E tutti erano preoccupati per me".

Lo showrunner ha quindi elaborato il progetto di Walt: usare la mitragliatrice per vendicarsi di Jack (Michael Bowen) e della sua banda, che avevano ucciso Hank (Dean Norris), il cognato di Walt, e avevano rubato milioni di dollari di droga.

Nel finale di Breaking Bad, "Felina", Walt vendica Hank, libera un Jesse Pinkman (Aaron Paul) ridotto in schiavitù e manipola Gretchen (Jessica Hecht) ed Elliott Schwartz (Adam Godley) per lasciare ciò che resta del suo impero della metanfetamina alla moglie e al figlio.

"Una volta capito lo scopo della mitragliatrice, le cose hanno iniziato a ingranare lentamente. È stato dopo quel momento che abbiamo capito che doveva riscattarsi", ha detto Gilligan.

"Ha perso tutto a causa della sua arroganza, del suo orgoglio e del suo ego. Ha perso la sua famiglia, ha perso la sua anima. Ma doveva riscattarsi in qualche modo. Doveva almeno consegnare quei soldi alla sua famiglia. Come diavolo faceva a farlo quando il mondo ormai sapeva chi fosse veramente? Quando abbiamo capito che Gretchen ed Elliott potevano essere la chiave con cui Walt portava i soldi alla sua famiglia, è stato un bel giorno".

Attualmente, Gilligan è al lavoro sulla sua nuova serie con protagonista Rhea Seehorn.