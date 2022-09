Breaking Bad: la nuova serie del creatore Vince Gilligan acquisita da Apple, Rhea Seehorn nel cast

Il creatore di Breaking Bad e co-creatore di Better Call Saul, Vince Gilligan, ha trovato una dimora per la sua nuova serie televisiva presso Apple TV+. Lo streamer ha già messo in ordine le prime due stagioni dello show, ancora privo di titolo, che vedrà nel cast Rhea Seehorn di Better Call Saul. Seehorn sarà la protagonista della serie, descritta in precedenza come "un dramma radicato nel genere". La nuova serie sarà una produzione Sony Pictures Television, la stessa casa con cui Gilligan ha realizzato Breaking Bad.

Better Call Saul: Rhea Seehorn in una scena della quarta stagione

"Dopo quindici anni, ho pensato che fosse giunto il momento di prendermi una pausa dallo scrivere antieroi... e chi è più eroico della brillante Rhea Seehorn? È passato molto tempo prima che avesse il suo show e mi sento fortunato a poterci lavorare con lei", ha detto Vince Gilligan, come riportato da Comicbook.com. "E che felice simmetria ritrovarsi con Zack Van Amburg, Jamie Erlicht e Chris Parnell! Jamie e Zack sono state le prime due persone a dire di sì a Breaking Bad tanti anni fa. Hanno costruito un grande team in Apple, oltre ai miei meravigliosi partner di lunga data alla Sony Pictures Television e sono entusiasta di lavorare con loro".

Gilligan sarà lo showrunner e il produttore esecutivo della serie. Jeff Frost e Diane Mercer sono produttori esecutivi, con Jenn Carroll che produce per High Bridge Productions. Dove e quando la serie verrà girata non è stato confermato. Secondo Deadline, anche Amazon e AMC erano in trattative per acquisire la serie, che richiedeva non solo un ordine diretto, ma anche di un budget di circa 13 milioni di dollari per episodio.