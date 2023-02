Breaking Bad: perché ha avuto così tanto successo? Bryan Cranston spiega il perché

Interrogato sull'enorme e prolungato successo di Breaking Bad, Bryan Cranston ha detto che secondo lui deriva quasi tutto da un singolo elemento presente nella serie: lo stesso Walter White. Dal suo punto di vista la maggior parte del fascino nei confronti della storia provata dal pubblico ha origine proprio nel modo in cui questo personaggio è stato scritto e inserito nella storia.

Breaking Bad: un'immagine di Bryan Cranston

Invitato alla trasmissione Who's Talking To Chris Wallace?, su HBO Max e CNN, Bryan Cranston ha cominciato a riflettere sul successo di Breaking Bad, rivelando che dal suo punto di vista la magia della serie si deve rintracciare nel modo in cui hanno scritto il personaggio di Walter White, che ti porta ad empatizzare con lui, appoggiandolo fino alla fine. La star della serie di Vince Gilligan ha sottolineato: "Penso che le persone si siano relazionate molto facilmente con questo personaggio. Hanno empatizzato con la situazione e con lui, ritrovandosi a seguire le vicende di un uomo che, almeno all'inizio, sta cercando semplicemente d'infondere un certo entusiasmo nella scienza che insegna, ricevendo nient'altro che apatia dai suoi studenti. Per ragioni monetarie, inoltre, lo vediamo fare un secondo lavoro così da permettersi le cure per suo figlio. Poi le persone provano compassione quando scopre di avere un cancro terminale, e lo vedono mandare all'aria tutti i suoi progetti di vita. Così tutti fanno il tifo per lui, ma poi fa qualcosa di illegale? Bene, questa gliela lascio passare. Poi fa qualcosa di un po' più brutale, ancora e ancora e...". Cranston ha ribadito: "Il piano di Vince Gilligan era quello di vedere per quanto tempo e quanto lontano poteva allontanarsi dalla versione dell'uomo che vediamo all'inizio, e mantenere comunque la fedeltà del pubblico. Quindi è stato un vero test. Non è mai successo nella storia della televisione che la star di una serie cambiasse personalità durante le varie vicende. Sono rimasto così sbalordito da quella prospettiva che ho voluto farne parte".

Il punto di vista di Bryan Cranston è più che condivisibile, anche perché il cuore pulsante di Breaking Bad è proprio la trasformazione del suo protagonista verso qualcosa con cui, forse, riesci a relazionarti un minimo fino alla fine.