Breaking Bad, i fan della serie ora possono acquistare gli slip di Walter White

I fan di Breaking Bad, l'iconica serie con protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul, potranno avere tra le mani un nuovo oggetto di scena apparso all'interno della serie nel corso delle cinque stagioni. Dopo il cappello di Heisenberg arriva infatti in vendita la biancheria intima di Walter White.

Come riportato da ComicBook, i fan di Breaking Bad potrebbero quindi entrare in possesso di un paio di slip di scena di Bryan Cranston, volto di Walter White.

Breaking Bad: Bryan Cranston e Aaron Paul nello spot del Super Bowl, ecco il video

Dal 13 al 28 febbraio, Propstore terrà online un'asta di cimeli con oltre 1.000 lotti di "produzioni cinematografiche e televisive". Tra gli oggetti messi all'asta, ci sono dunque un paio di slip che sono apparsi nell'armadio di Walter White per tutta la serie. Il prezzo attualmente richiesto per l'indumento intimo di scena è di 1.400 dollari, ma gli "slip completamente bianchi in cotone e poliestere" potrebbero raggiungere i 5.000 dollari. Due potenziali acquirenti hanno offerto 1.300 dollari.

Breaking Bad: Bryan Cranston nel pilot Questione di chimica

Un oggetto di scena che i fan di Breaking Bad non hanno dimenticato e che qualcuno di loro potrebbe possedere al termine dell'asta per la cifra di 5.000 dollari. e voi quanto spendereste per entrare in possesso degli slip di scena di Walter White?