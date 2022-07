Better Call Saul 6: il trailer anticipa la fine di Saul Goodman

La rete americana AMC ha diffuso il trailer finale della seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul, l'acclamato prequel di Breaking Bad interpretato da Bob Odenkirk.

Il trailer prosegue la tendenza di AMC di pubblicizzare gli episodi finali della serie con criptici filmati in bianco e nero, lasciando ai fan poche immagini a cui aggrapparsi per prevedere come si concluderà la storia. Il brano di Fred Neil Little Bit of Rain accompagna le immagini creando l'atmosfera per il perfetto addio al personaggio di Saul Goodman. "Lascia che la giustizia sia fatta fino alla caduta del cielo" proclama Saul Goodman, alias Jimmy McGill, alla fine del trailer diffuso da Variety.

Come si legge nella recensione della prima parte di Better Call Saul 6, Jimmy, con sua moglie e collega avvocato Kim Wexler (Rhea Seehorn) eseguono con successo un piano elaborato per sabotare la carriera del loro ex capo Howard Hamlin (Patrick Fabian). I due hanno avuto solo un breve momento per celebrare la vittoria, tuttavia, prima che Lalo Salamanca (Tony Dalton), un pericoloso membro della famiglia criminale di Salamanca, causasse la collisione tr lo stile di vita criminale di McGill e quello domestico.

Better Call Saul 6: la scena d'apertura è "un omaggio alla storia di Hollywood" secondo Peter Gould

Sebbene i dettagli della trama degli episodi finali di Better Call Saul 6 rimangano un mistero, Bryan Cranston e Aaron Paul, le star di Breaking Bad, dovrebbero comparire creando il gancio con la precedente serie. Lo show farà inoltre chiarezza sulle domande che tormentano i fan, incluso cosa è successo a personaggi come Kim, che non appare in Breaking Bad, e quale sorte toccherà a Jimmy.

Better Call Saul è stato sviluppato dai creatori di Breaking Bad Vince Gilligan e Peter Gould, con Gould che è stato l'unico showrunner dalla stagione 4. I due producono con Mark Johnson, Melissa Bernstein e Thomas Schnauz. La serie è prodotta da Sony Pictures Television.

In Italia la seconda e ultima parte della sesta stagione di Better Call Saul sarà disponibile su Netflix a partire dal 12 luglio.