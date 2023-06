Breaking Bad: Bryan Cranston interpreterebbe ancora Walter White, ma a una condizione

Nonostante l'annuncio di volersi ritirare dalla recitazione, Bryan Cranston ha comunque ammesso che tornerebbe volentieri a interpretare Walter White, iconico personaggio di Breaking Bad, pur ponendo un'unica condizione.

"Non sottovaluto mai Vince Gilligan. Quando il 3 aprile, poco tempo fa, abbiamo detto che 10 anni prima era stato il nostro ultimo giorno di produzione di Breaking Bad... 10 anni fa, quando ho salutato tutti con le lacrime agli occhi, ho pensato che fosse finita lì. Poi è arrivata El Camino. 'Oh, credo che sarò di nuovo Walter White'. E poi è arrivato Better Call Saul, 'Oh, immagino che ci sarò'... e poi è arrivata la pubblicità di Pop Corners. "Volete farlo insieme?' 'Certo!'. È divertente".

Cranston ha proseguito: "Sarei un pazzo a dire: 'Sì, abbiamo chiuso'. Lascerò che non ci sia nulla di programmato all'orizzonte e so che Vince non vorrebbe fare qualcosa tanto per farla - lui non ha bisogno di uno stipendio e nemmeno io - e quindi ne prendiamo atto. Ma se ci fosse qualcosa come quando ti risvegli da un sogno ed esclami 'Oh mio Dio', e mi proponesse di farlo, e anch'io avessi la stessa reazione, allora lo prenderei in considerazione.

"Non capita spesso di avere una reazione del tipo 'OH MIO DIO' quando si legge o si ascolta un'opera. Se si rimane sbalorditi e meravigliati da qualcosa, si dovrebbe prestare attenzione. Quindi, se dovesse succedere, non do per scontato che succederà - ma se mai dovesse succedere, presterei attenzione".