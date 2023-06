Bryan Cranston: 'Nel 2026 smetterò di recitare almeno per 6 mesi e andrò in Francia con mia moglie'

Bryan Cranston ha rivelato che ha intenzione di smettere di recitare almeno per sei mesi con l'intenzione di dedicarsi totalmente alla sua famiglia e trasferirsi in Francia.

La star ha rilasciato le nuove dichiarazioni alla versione britannica del magazine GQ, svelando i suoi progetti per i prossimi anni.

I progetti della star di Breaking Bad

Tra le pagine della rivista si dichiara così che Bryan Cranston ha intenzione di vendere la sua casa di produzione e la metà dell'azienda Dos Hombres, e trasferirsi con sua moglie Robin Dearden probabilmente in Francia, per un minimo di sei mesi.

Cranston ha dichiarato: "Negli ultimi 24 anni Robin ha vissuto dovendo seguirmi: è stata la mia accompagnatrice, la moglie di una celebrità. Ha dovuto cambiare e compiere degli aggiustamenti nella sua vita basandosi sulla mia. Ha un tremendo beneficio, ma non siamo pari. Voglio equilibrare la situazione. Se lo merita".

Tra gli obiettivi dell'attore ci sono vivere in una piccola cittadina e imparare il francese e a cucinare: "Voglio avere quell'esperienza. Voglio fare delle gite e avere il fuoco nel camino, bere vino con nuovi amici e non leggere script. Non si tratta di una situazione in cui penserò: 'Oh, darò una letta e vedrò cosa fare'. No, è una pausa, una battuta d'arresto. Non penserò al lavoro. Non accetterò telefonate".

Per ora, tuttavia, Cranston continuerà a lavorare e potrebbe realizzare un progetto ideato come reunion della serie Malcolm in the Middle.