Breaking Bad, Bryan Cranston: "Nel film vorrei che Jesse fosse felice"

Breaking Bad ritornerà sugli schermi con un film che dovrebbe intitolarsi Greenbrier e Bryan Cranston ha ora svelato cosa si attende dal potenziale progetto, di cui non ha ancora letto la sceneggiatura.

L'interprete di Walter White ha commentato le indiscrezioni che hanno rivelato il ruolo centrale di Jesse Pinkman, il personaggio interpretato dall'attore Aaron Paul: "Il modo in cui ha avvolto quel personaggio, o forse il modo in cui Jesse Pinkman ha avvolto Aaron Paul... lo ha riempito con una tale attrazione umanistica. Sembrava semplicemente un ragazzo che si era perso e al vertice dell'essere un uomo, sentendo la mancanza di qualche punto fermo nella sua vita. Ma ti preoccupi per lui e ti emoziona. E penso che Vince Gilligan abbia concluso la serie nel modo migliore. Walter White doveva morire. Era la persona che ha causato tutto questo disastro e decadenza. E Jesse Pinkman era quasi una specie di persona innocente di passaggio e ne ha pagato il prezzo".

Cranston ha quindi aggiunto: "Mi piacerebbe vedere - e non ho davvero idea se sia quello a cui sta pensando Vince - Jesse lottare per spezzare quella situazione e trovare finalmente la propria vocazione. Qualcosa che gli dia il potere come essere umano, che sia diretto e preciso, che gli permetta di aprirsi, di permettere a un altro essere umano di far parte della sua vita ed essere felice. Perché non penso che lo fosse realmente".

Bryan, in ogni caso, non sa se Walter White apparirà in qualche modo nel film: "Onestamente non ne so nulla. Ma Walter White è morto. Come potrebbe apparire? Non ne ho idea. A meno che non ci siano dei flashback".