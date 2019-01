Breaking Bad: Bryan Cranston risulta nel cast del film

Francesco Bellu

Walter White, ovvero Bryan Cranston, sarà nel film su Breaking Bad. A scorrere la lista dei membri del cast pubblicata da Revenge of the Fans pare proprio di sì. Anche se, a dire la verità, al momento non ci sono conferme ufficiali ma tanto è bastato per mandare letteralmente in fibrillazione i fan della serie creata da Vince Gilligan, i quali peraltro sono già stati ampiamente ripagati con lo spin off Better Call Saul.

Ma la fame per le vicende di Albuquerque non è mai abbastanza. L'annuncio, qualche mese fa, del film era stato, infatti, accolto con molta attenzione anche se fino ad ora le uniche notizie che si avevano in merito riguardavano lo sviluppo del personaggio di Jesse Pinkman, interpretato da Aaron Paul. L'impressione era che la versione cinematografica di Breaking Bad fosse in sostanza un prequel. Ora però questa lista uscita in rete mette un po' tutto nuovamente in discussione anche perché oltre a Bryan Cranston ci sono altri volti familiari della serie cult della AMC: Krysten Ritter (Jane), Jonathan Banks (Mike), Jesse Plemons (Todd), Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger), Robert Forster (Ed), Tess Harper (Mrs. Pinkman) e Kevin Rankin (Kenny). Se tutto ciò si dimostrasse fondato, resta da capire in che modo però interagiranno con Aaron Paul.

L'ipotesi più verosimile è che Vince Gilligan, volendo raccontare la vita di Jesse prima di Breaking Bad, sia intenzionato ad approfondire tutti i suoi legami con le persone che hanno avuto importanza nella sua esistenza. D'altronde un escamotage simile è stato fatto anche in Better Call Saul, quindi perché non ipotizzare uno sviluppo simile anche nel film? Senza contare poi che anche Bryan Craston aveva espresso il suo interesse a riprendere i panni di Walter White, ma a causa dei numerosi impegni a Broadway la cosa sembrava veramente impossibile. Che ora non sia più così?