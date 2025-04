Breakfast Club, tutti e cinque i protagonisti riuniti per la prima volta in 40 anni: "Siamo commossi"

Di nuovo tutti insieme, ma stavolta non a scuola. Le star di Breakfast Club si sono ritrovate tutte e cinque insieme per la prima volta in 40 anni per celebrare la pellicola di culto. Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy e Anthony Michael Hall hanno partecipato a un panel alla convention di Chicago C2E2 per parlare coi fan del classico di John Hughes del 1985.

"Mi sento molto emozionata e commossa all'idea di essere qui tutti insieme", ha esclamato Molly Ringwald, che nel film interpreta la snob Claire Standish nel film. Ha poi salutato scherzosamente la presenza di Estevez, aggiungendo: "Non dobbiamo più usare la sagoma di cartone. Sono davvero commossa all'idea di essere tutti insieme".

"Ho sentito che dovevo esserci", ha risposto Estevez, prima di sottolineare che la reunion era davvero speciale visto che si teneva proprio a Chicago, la città in cui Breakfast Club è stato girato.

I cinque studenti in punizione

Come nasce un classico

Nel corso della conversazione, Anthony Michael Hall e Molly Ringwald hanno parlato del loro ingaggio nel film e della collaborazione con John Hughes, che l'anno precedente li aveva entrambi diretti in Un compleanno da ricordare.

"John mi ha chiamato e mi ha detto: 'Voglio che tu venga'. Non aveva un copione. Non me l'ha dato", ha detto Hall.

"Inizialmente, John avrebbe dovuto fare Breakfast Club prima di Un compleanno da ricordare", ha svelato Molly Ringwald a proposito della sua esperienza. "Poi ha scritto il copione di Un compleanno da ricordare, lo ha consegnato allo studio e loro hanno detto: 'Oh, vogliamo fare prima questo'".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ally Sheedy, che interpretava la solitaria e schiva Allison Reynolds, ha poi parlato del legame che il cast ha stretto durante la produzione del film.

"Ero davvero felice mentre giravamo questo film, ci volevamo tutti bene sul serio... non so se si nota, ma ci vogliamo davvero bene. È stato un sogno", ha detto, definendola "Un'esperienza gioiosa".