Brandon Sklenar: la star di Drop risponde agli haters che lo definiscono un "Glen Powell del discount"

Brandon Sklenar non ha paura di rispondere agli haters. Durante la promozione del suo ultimo film, Drop, l'attore 34enne è apparso insieme alla sua co-protagonista, Meghann Fahy, in un video Instagram per MTV, in cui davano consigli sugli appuntamenti.

Secondo la rivista People, un utente di Instagram ha risposto ai commenti definendo Sklenar un "Wallmart Glen Powell", al quale l'attore ha risposto scherzosamente: "Chi non ama gli sconti?".

In Drop - Accetta o Rifiuta Fahy interpreta Violet, una madre vedova che accetta di andare al primo appuntamento con il personaggio di Sklenar, Henry, dopo che i due hanno iniziato a parlare su un'app di incontri. Quella che promette di essere una grande serata si trasforma in un incubo, quando Violet inizia a ricevere messaggi che le chiedono di uccidere il suo appuntamento e minacciano di uccidere suo figlio se lei rifiuta.

Brandon Sklenar: "Adoro i film horror un po' camp"

Meghann Fahy e Brandon Sklenar

"È quello che amo guardare quando sono a casa, non da solo, ma quando sono a casa con la mia compagna; ci piace guardare molti film horror", ha confessato Sklenar in una nuova intervista. "Adoro i film dell'orrore campy. Guardo film horror davvero brutti solo perché li adoro, film d'autore, qualsiasi cosa. Mi piace provare quelle emozioni". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Drop - Accetta o rifiuta.

Drop - Accetta o Rifiuta: Brandon Sklenar durante una scena

Sklenar si è fatto conoscere al grande pubblico con la sua interpretazione di Spencer Dutton nella serie prequel di Yellowstone, 1923. In seguito ha ottenuto un ampio riconoscimento quando ha interpretato il ruolo di Atlas nel film It Ends with Us - Siamo noi a dire basta.

Sebbene abbia incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino mondiale, gran parte del clamore attorno al film è stato scatenato dalla querelle tra le due star protagoniste, Blake Lively e Justin Baldoni, che ha anche diretto il film.