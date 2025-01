Brandon Sklenar spera di diventare Batman nel DCU e Blake Lively approva

Brandon Sklenar, recentemente star del film It Ends With Us, ha espresso il suo interesse a interpretare Batman nel DCU sviluppato da James Gunn e Peter Safran.

Da tempo online sono iniziate le ipotesi riguardanti l'identità dell'attore che interpreterà Bruce Wayne nei prossimi progetti prodotti da Warner Bros e DC, tra cui The Brave and the Bold.

Le speranze di Sklenar legate al DCU

Su Instagram un utente, LiamLovesMovies, ha condiviso una fan art che ritrae Superman, interpretato da David Corenswet, accanto a una versione di Batman con il volto di Brandon Sklenar.

L'attore ha semplicemente commentato: "Approvo", ricevendo il sostegno e numerosi commenti positivi da parte degli utenti sui social media che hanno anche taggato James Gunn, nel tentativo di far ottenergli una possibile audizione.

Tra chi sostiene la scelta dell'attore per The Brave and the Bold c'è anche Blake Lively, sua co-star in It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, che aveva scritto online qualche mese fa: "Sto vedendo tutte queste discussioni su Batman. Mi offro come tributo. James Gunn sa come dare alle persone ciò di cui hanno bisogno. E hanno bisogno di questo".

Il prossimo film con protagonista Batman

Nel 2023 era stato annunciato lo sviluppo del prossimo film di Batman che dovrebbe approfondire il legame tra Bruce Wayne e il figlio Damian.

Lo sviluppo del lungometraggio è ancora in corso e Gunn, recentemente, ha dichiarato: "Fino a quando non avremo uno script di cui sono totalmente soddisfatto, quel film non verrà realizzato".

Matt Reeves, regista di The Batman, alcuni giorni fa aveva parlato della possibilità che Robert Pattinson sia coinvolto in altri progetti targati DC oltre al sequel che verrà realizzato nel 2025. Andy Muschietti, che si occuperà di The Brave and the Bold, ha tuttavia smentito le ipotesi dichiarando: "Come tutti sanno, il Batman del film apparterrà al nuovo universo DC. È abbastanza ovvio che il Batman di Matt Reeves non faccia parte di questo nuovo universo. Tuttavia, la DC e la Warner Bros. stanno procedendo con la seconda parte della serie The Batman di Reeves, che, come ampiamente riportato, dovrebbe uscire intorno al 2027. Ciò significa che il prossimo film di Batman richiederà un po' di tempo prima di vedere la luce". Non resta quindi che attendere per scoprire se Brandon sarà coinvolto nel DCU in occasione dei prossimi progetti.