Meghann Fahy è alle prese con un appuntamento da incubo nel trailer di Drop, prodotto da Blumhouse

Drop è il nuovo film targato Blumhouse di cui è stato condiviso online il trailer, svelando delle interessanti anticipazioni sulla storia ad alta tensione con protagonista Meghann Fahy.

Il thriller arriverà nei cinema americani l'11 aprile e avrà al centro un primo appuntamento che prende, in modo inaspettato, una svolta drammatica.

Cosa racconterà Drop

Il regista Christopher Landon ha collaborato nuovamente con lo studio per raccontare con Drop la storia di una donna, che è una madre single, dopo la decisione di presentarsi a un primo appuntamento. La serata assume dei contorni inquietanti quando sul cellulare iniziano ad arrivarle dei messaggi minacciosi. Violet, interpretata dalla star di The White Lotus Meghann Fahy, deve quindi capire chi sta scrivendole e dandole istruzioni mentre è seduta al tavolo di ristorante con Henry, il personaggio interpretato da Brandon Sklenar, recentemente tra i protagonisti di It Ends With Us, ritrovandosi alle prese con una lotta contro il tempo pur di salvare suo figlio.

Ecco il video di Drop:

Freaky e i film Blumhouse da vedere assolutamente

Drop dovrebbe essere perfettamente in linea con gli elementi che hanno portato Blumhouse a ottenere grandi successi grazie a una formula collaudata composta da budget non elevati, non superiori ai 20 milioni di dollari, idee originali e attori riconoscibili.

Nel cast del film diretto da Christopher Landon, reduce dal successo di Auguri per la tua morte, ci sono anche Violett Beane, Ed Weeks, Travis Nelson, Jeffery Self, e Gabrielle Ryan.

La sceneggiatura del nuovo thriller, in cui non mancherà una dura lotta per la sopravvivenza, è firmata da Jillian Jacobs e Chris Roach, mentre nel team della produzione ci sono Michael Bay, Jason Blum, Brad Fuller e Cameron Fuller.