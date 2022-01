Bradley Cooper svela il momento in cui Steven Spielberg gli ha affidato la regia di Maestro

Bradley Cooper sarà il regista del film Maestro, progetto dedicato alla vita di Leonard Bernstein, e la star ha svelato quanto accaduto quando ha incontrato Steven Spielberg, ottenendo la possibilità di essere impegnato dietro la macchina da presa al suo posto.

L'attore, durante un'apparizione a The Late Show With Stephen Colbert, ha parlato della sua ossessione per i direttori d'orchestra fin dall'inizio e ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza.

Rispondendo alle domande del conduttore, Bradley Cooper ha dichiarato: "Quando avevo 8 anni ho chiesto a Babbo Natale una bacchetta da direttore d'orchestra perché ero ossessionato dalla musica classica. Ho trascorso centinaia di ore esercitandomi". L'attore ha quindi proseguito il suo racconto spiegando: "Steven Spielberg era a conoscenza di questa ossessione". Cooper ha raccontato che durante il suo percorso di studi ha avuto occasione di creare un personaggio, scegliendo proprio un direttore d'orchestra, e ha scritto un monologo. Spielberg lo ha quindi contattato: "Mi ha detto 'C'è questo progetto intitolato Maestro che potrei dirigere, saresti disponibile a leggere lo script e forse interpretare il protagonista?'. E non sapevo nulla di Leonard Bernstein. Ho risposto 'Sai, ho appena svritto e diretto questo film, ed è quello che voglio realmente fare, sarai il regista di questo progetto?'. E mi ha detto 'Probabilmente no'".

Cooper ha quindi organizzato per il maestro del cinema una proiezione in anteprima del suo esordio alla regia: "Ho detto 'Beh, posso mostrarti A Star Is Born e, se ti piace, potrei compiere delle ricerche su Leonard Bernstein e provare a capire quale potrebbe essere la storia?'. Non me lo dimenticherò mai: è arrivato, si è seduto lì e gli ho mostrato il film. Ed era lì in prima fila, è uno schermo piuttosto enorme. E siamo arrivati alla scena in cui Jackson chiama Ally sul palco, la più grande del film. E proprio mentre lei sta salendo, Spielberg si alza e penso 'Oh, andrà in bagno proprio ora?'. Ho pensato 'Ecco, è finita. Se andrà in bagno in questo momento del film...'. Lui si alza, viene verso di me, e io stavo abbassando la testa. Subito dopo percepisco che mi sta guardando e mi dice 'Dirigerai tu Maestro!'. Si è trattato di un momento fantastico".

Bradley Cooper, oltre a essere regista del film firmerà la sceneggiatura del progetto in collaborazione con Josh Singer, autore di First Man. Nel cast ci saranno anche Carey Mulligan e Jeremy Strong.