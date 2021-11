Bradley Cooper commenta i rumor sul romance con Lady Gaga: "Lei è terribilmente carismatica e bella"

Dopo A Star is Born e un'infuocata esibizione agli Oscar, i rumor su un possibile flirt tra Bradley Cooper e Lady Gaga hanno infiammato i media senza che i due attori facessero molto per smentire i pettegolezzi. Bradley Cooper ha aspettato un bel po' di tempo prima di fare chiarezza sulla natura della relazione con la sua co-protagonista.

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un momento del film

Commentando l'intensità degli sguardi durante il duetto di Shallow alla cerimonia degli Oscar, Bradley Cooper ha rivelato di essere rimasto nel personaggio perché "da un punto di vista personale ha ridotto il mio livello di ansia. In quella scena del film si innamorano. È quel momento esplosivo che capita loro su un palco davanti a migliaia di persone. Sarebbe stato così strano se fossimo stati entrambi seduti su uno sgabello di fronte al pubblico"

A Star is Born: Bradley Cooper è più truccato di Lady Gaga, nel film

Bradley Cooper ha poi elogiato il lavoro di Lady Gaga in A Star Is Born dichiarando:

"È così terribilmente carismatica e bella. Quando l'ho incontrata, ho pensato: 'Se riesco a controllarlo... allora tocca solo a me sbagliare.' Ma poi, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: 'Oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno'".

