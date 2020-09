A Star is Born: Bradley Cooper è più truccato di Lady Gaga, nel film

In A Star is Born Bradley Cooper ha dovuto prepararsi per mesi al suo ruolo, e il suo make up era elaborato, mente Lady Gaga è quasi priva di trucco.

Mentre Bradley Cooper ha dovuto utilizzare un'abbronzatura spray ogni giorno per svariati mesi sul set di A star is born, oltre a dover sopportare l'applicazione giornaliera di mentolo intorno agli occhi al fine di farli sembrare iniettati di sangue, Lady Gaga è quasi priva di trucco per l'intera durata della pellicola.

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un'immagine del film

Lady Gaga non è truccata per la maggior parte delle scene del film, per l'attrice e cantante sono state utilizzate soltanto una crema idratante e un semplicissimo lucida labbra. Secondo quanto dichiarato da Cooper, Gaga ha scelto di non truccarsi perfino prima della sua audizione.

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un momento del film

Tuttavia, inizialmente, l'attrice ha cercato di ingannare Cooper durante i primi giorni di riprese del film - di cui abbiamo parlato nella spiegazione del finale di A Star is Born - indossando trucco effetto "no-makeup". L'attore e regista però ha preso una salvietta, l'ha strusciata sul viso di Gaga e ha scoperto che era ancora truccata, intimandole di rimuovere tutto.

Nella scena della vasca da bagno di A Star Is Born, in cui Ally mette il trucco per gli occhi a Jack, la Gaga dice: "In realtà è già stato fatto prima", presumibilmente riferendosi a Barbra Streisand che trucca Kris Kristofferson in A Star Is Born del 1976.