Bradley Cooper: "Mi hanno minacciato con un coltello nella metropolitana di New York"

Bradley Cooper ha rivelato di essere stato vittima di un'aggressione armata nella metropolitana di New York mentre andava a prendere la figlia a scuola.

Bradley Cooper ha confessato di essere stato minacciato con un coltello nella metropolitana di New York in un momento in cui era disattento e con le difese abbassate.

Nel corso di un'apparizione nel podcast di Dax Shepard Armchair Expert, Bradley Cooper ha rivelato di essersi trovato un coltello puntato contro nella metro di New York City nell'ottobre 2019, mentre si recava a prendere la figlia Lea De Seine, 4 anni, alla scuola russa.

"Sono stato trattenuto sotto la minaccia di un coltello", ha detto Cooper. "Un'esperienza folle. Mi sono reso conto che mi sentivo troppo, troppo a mio agio in città. La mia guardia era abbassata."

Cooper ricorda di "aver sentito qualcuno avvicinarsi alla fine della metropolitana". L'attore pensava che lo sconosciuto volesse "scattare una foto o qualcosa del genere", ma si è subito reso conto che l'incontro non era amichevole:

"Mi sono voltato, ho guardato in basso e ho visto un coltello. Ho alzato lo sguardo, ho visto gli occhi della persona e sono stato colpito da quanto erano giovani".

Cooper ha rivelato di avere indosso le cuffie per tutto il tempo e di non poter sentire ciò che diceva l'aggressore. "Sto solo ascoltando musica", ha detto. A quel punto, è scattata la sua reazione, ha dato una gomitata all'uomo col coltello ed è fuggito.

"Ho iniziato a correre. Ho saltato il tornello, mi sono nascosto dietro l'ingresso della metropolitana e ho tirato fuori il telefono. Il sospettato è scappato. Gli ho fatto una foto, poi l'ho inseguito su per le scale. Ha iniziato a correre sulla 7th Avenue. Gli ho scattato altre due fotografie".

Cooper ha detto di aver poi fermato due agenti di polizia in un SUV per chiedere aiuto e ha mostrato loro le fotografie che ha scattato.

"Mentre gli parlavo, l'ufficiale continuava a chiedermi 'Sei stato accoltellato?' E io, 'No, no.' E lui ripeteva, 'Controlla se sei stato accoltellato'. Poi sono tornato in metropolitana e sono andato a riprendere mia figlia. È stato pazzesco".