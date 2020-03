Brad Pitt interpreterà la versione di Superman dell'MCU?

Brad Pitt sarà Hyperion, la versione di Superman dell'MCU in un nuovo cinecomic? Il gustoso rumor coinvolgerebbe il divo premio Oscar che si sta godendo il meritato riposo dopo le fatiche per la campagna promozionale di C'era una volta a... Hollywood.

Brad Pitt premiato con l'Oscar per C’era una volta a… Hollywood

Nel 2018 Brad Pitt è apparso in un cameo lampo in Deadpool 2 nel ruolo del mutante invisibile Vanisher. Una partecipazione divertita che potrebbe non interrompersi visto che, secondo un rumor diffuso da We Got This Covered, i Marvel Studios vorrebbero una presenza più assidua dell'attore nell'MCU in un ruolo chiave.

Il ruolo in questione sarebbe quello di Hyperion, personaggio del Marvel Universe ispirato a Superman. Qualche mese fa erano circolate le indiscrezioni per cui Brad Pitt avrebbe potuto essere chiamato a interpretare un villain dell'MCU, Kang o Galactus, ma lo studio avrebbe ora cambiato idea.

Nei fumetti Hyperion ha varie origini, di solito viene indicato come un Eternal e visto l'arrivo di Eternals al cinema, Marvel avrebbe colto il momento propizio per introdurre il personaggio nel suo universo affidando il ruolo auna star di primo piano. Hyperion è il leader dello Squadrone Supremo, sorta di team sulla falsa riga della Justice League i cui membri sono tutti somiglianti a eroi del DC Universe: Nighthawk rievoca Batman, Power Princess è simile a Wonder Woman e Whizzer a Flash.

Da tempo circola voce dello sviluppo di una pellicola dedicata ad Hyperion che, a questo punto, potrebbe avere origine nel plot di Eternals, ma per il momento queste sono solo illazioni. Solo il tempo ci dirà se queste ipotesi troveranno conferma nel futuro dell'MCU.