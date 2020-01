Brad Pitt svela l'esilarante soprannome che gli ha dato Leonardo DiCaprio

Brad Pitt ha rivelato il soprannome ricevuto da Leonardo DiCaprio, sua co-star in C'era una volta a... Hollywood.

Brad Pitt ha svelato il soprannome che gli ha dato Leonardo DiCaprio poco prima di ricevere un SAG Award per la sua interpretazione nel film C'era una volta a... Hollywood.

La star, intervistata da Entertainment Weekly sul red carpet, ha infatti risposto a una domanda relativa alla sua amicizia con LDC, come aveva chiamato il collega durante il suo discorso di ringraziamento ai Golden Globe.

Brad Pitt ha quindi raccontato ironicamente parlando di Leonardo DiCaprio: "Lover (amante). Mi chiama così. Crea un po' di confusione, ma mi va bene".

L'attore ha poi proseguito spiegando il tipo di rapporto che si è creato: "Direi che ci sosteniamo e abbiamo molto rispetto reciproco, ci divertiamo insieme. Funziona, ed è piuttosto facile".

L'interprete di Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood, ricevendo il premio poco più tardi, ha invece scherzato sulla "passione" per i piedi del regista Quentin Tarantino, oltre a prendersi un po' in giro parlando della sua vita sentimentale e delle difficoltà affrontate nell'interpretare il film.