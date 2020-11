Brad Pitt descrive com'è guardare un film con David Fincher: "Borbotta tutto il tempo"

In questa fase di emergenza sanitaria che limita le attività sociali, Brad Pitt e David Fincher si incontrano regolarmente per le loro serate cinema casalinghe, ma il divo mette in guardia sul comportamento del regista che, durante la visione, borbotterebbe tutto il tempo.

Di recente, Brad Pitt e Steven Soderbergh firmato per il New York Times un profilo di David Fincher. I due, amici intimi del regista, hanno descritto com'è guardare i film insieme all'autore di Mank e Fight Club. Pitt e Fincher, che hanno lavorato insieme in tre pellicole (Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button), oggi si incontrano regolamente per guardare i film insieme. Ecco come si comporta Fincher durante la visione:

"Borbotta tutto il tempo: 'Questa inquadratura funziona. Questo è un pessimo passaggio. Perché hai inserito il dettaglio del guanto qui? Stabilizza! È come guardare una partita di football con Bill Belichick."

Una volta Steven Soderbergh si è talmente infastidito dal comportamento del collega da essere costretto a lasciare la stanza. Fincher ha invitato Soderbergh nel suo studio di montaggio durante la post-produzione del thriller Panic Room il che gli ha fatto toccare con mano la sua precisione estrema:

"David aveva un puntatore laser e stava girando intorno a questa sezione di un muro nella parte superiore del frame dicendo: "È un quarto di stop troppo luminoso. Ho dovuto lasciare la stanza. Son dovuto uscire e fare dei respiri profondi, perché ho pensato, 'Oh, mio ​​Dio, ma fa così tutto il tempo? Ovunque? Non sarei mai in grado."